TPBL／「夢想家詹姆斯」繳全能表現 班提爾奪單周MVP
福爾摩沙夢想家隊洋將班提爾，上周帶領球隊擊敗台北台新戰神隊，不僅幫助夢想家取得對戰4連勝，也憑藉全能數據獲選TPBL第17周MVP。
由於外型神似NBA球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），班提爾被球迷暱稱為「夢想家詹姆斯」，上周對夢想家在進攻端不僅多次扮演策應樞紐，串聯隊友，也把握機會強攻禁區，並在決勝節投進關鍵球，穩住領先優勢，最終帶領夢想家以104：91收下勝利。
班提爾此役繳出27分、20籃板、6助攻的全能數據，效率值41、正負值+28皆為全場最高，以宰制級的表現奪下單周MVP，再次證明自己在攻防兩端對球隊的重要性。
班提爾說：「我只是想為球隊的勝利做任何事情。我的隊友們表現得非常好，我們現在都很專注，希望能一起多拿幾場勝利，然後在農曆新年前好好休息，再重新出發。」他將功勞歸於團隊，也展現出對於整體戰力與長期目標的重視。
班提爾特別對戰神對手梅克表達敬意，「他確實是一名很棒的球員，我們對彼此都很尊重。」
