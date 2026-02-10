TPBL／國王球星化身陪讀大哥哥 鼓勵學童追夢

農曆新年將至，新北國王隊昨天於新莊體育館暖身球場舉辦「新北國王新年公益活動」，活動攜手樂檸漢堡、TVBS信望愛永續基金會與蒲公英希望基金會，由陣中球員簡祐哲、呂政儒及飛米化身陪讀班「大哥哥」，陪伴陪讀班學童透過趣味競賽與分享，在開春之際播下希望的種子。

打破初次見面的羞澀，三位球員高度親和力，透過分組競賽，與孩子們玩成一片。而在夢想分享環節中，三位球員分享各自的夢想故事。簡祐哲與飛米提到，自幼便立志踏上職業球場，即便過程艱辛仍堅持初衷，而呂政儒則分享如果不打籃球，他小時候的志向其實是成為一名老師。

「夢想重要的是你要保持熱情，並擁有勇敢嘗試的決心。」球員們以此勉勵在場孩童。學童也在夢想卡片上寫下未來志向，更有學童表示：「希望未來能像國王的大哥哥們一樣勇敢，面對困難也不放棄。」