快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

TPBL／國王球星化身陪讀大哥哥 鼓勵學童追夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡祐哲和陪讀班學童開心互動。圖／國王隊提供
簡祐哲和陪讀班學童開心互動。圖／國王隊提供

農曆新年將至，新北國王隊昨天於新莊體育館暖身球場舉辦「新北國王新年公益活動」，活動攜手樂檸漢堡、TVBS信望愛永續基金會與蒲公英希望基金會，由陣中球員簡祐哲、呂政儒及飛米化身陪讀班「大哥哥」，陪伴陪讀班學童透過趣味競賽與分享，在開春之際播下希望的種子。

打破初次見面的羞澀，三位球員高度親和力，透過分組競賽，與孩子們玩成一片。而在夢想分享環節中，三位球員分享各自的夢想故事。簡祐哲與飛米提到，自幼便立志踏上職業球場，即便過程艱辛仍堅持初衷，而呂政儒則分享如果不打籃球，他小時候的志向其實是成為一名老師。

「夢想重要的是你要保持熱情，並擁有勇敢嘗試的決心。」球員們以此勉勵在場孩童。學童也在夢想卡片上寫下未來志向，更有學童表示：「希望未來能像國王的大哥哥們一樣勇敢，面對困難也不放棄。」

活動結尾，新北國王準備新年禮包，樂檸漢堡也提供美味的漢堡套餐，國王希望藉由職籃球員的影響力，成為孩子們成長路上的正面榜樣。未來將持續推動社區關懷，讓職業運動的正面能量跨越球場，走進社區，守護每一位孩子的成長之路。

新北國隊王舉辦新年公益活動」，陣中球員簡祐哲（左）、呂政儒（中）及飛米化身陪讀班「大哥哥」，陪伴陪讀班學童透過趣味競賽與分享。圖／國王隊提供
新北國隊王舉辦新年公益活動」，陣中球員簡祐哲（左）、呂政儒（中）及飛米化身陪讀班「大哥哥」，陪伴陪讀班學童透過趣味競賽與分享。圖／國王隊提供

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

鬆口了！何時請辭選新北 李四川：輝達簽約完會告知我的決定

相關新聞

TPBL／「夢想家詹姆斯」繳全能表現 班提爾奪單周MVP

福爾摩沙夢想家隊洋將班提爾，上周帶領球隊擊敗台北台新戰神隊，不僅幫助夢想家取得對戰4連勝，也憑藉全能數據獲選TPBL第1...

TPBL／國王球星化身陪讀大哥哥 鼓勵學童追夢

農曆新年將至，新北國王隊昨天於新莊體育館暖身球場舉辦「新北國王新年公益活動」，活動攜手樂檸漢堡、TVBS信望愛永續基金會...

TPBL／《專訪》用溝通凝聚雲豹 王皓吉正能量的隊長哲學

走進雲豹休息室，王皓吉不是聲音最洪亮、情緒最外放的那一個，卻總是第一個起身與隊友交流的人。他的音量不高，語氣卻穩定而篤定，像是一股靜靜卻持續流動的能量，慢慢滲透進整支球隊的節奏。 當教練團將隊長職責

TPBL／小年夜主場開戰 雲豹送球迷「發財金」

桃園台啤永豐雲豹隊本周末將於中壢國民運動中心迎戰聯盟前段班勁旅福爾摩沙夢想家隊與新北中信特攻隊，適逢西洋情人節與農曆小年...

TPBL／《專訪》高中才知叔叔是王光輝 王皓吉卻選擇另一條路

在台啤永豐雲豹的球場上，隊長王皓吉的身影總是格外堅毅。很難想像，這位職業球員的籃球路，竟是從高中才起步。更令人意外的是，他出身於台灣最具代表性的棒球世家——叔叔王光輝是兄弟象傳奇，堂弟王威晨是中信兄弟

TPBL／冠軍班底回歸！金恩重返特攻

新北中信特攻籃球隊持續因應賽季需求進行外援戰力補強，球團今天宣布，全能鋒線好手金恩（Nick King）重返特務軍團，且...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。