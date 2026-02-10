TPBL／《專訪》用溝通凝聚雲豹 王皓吉正能量的隊長哲學

走進雲豹休息室，王皓吉不是聲音最洪亮、情緒最外放的那一個，卻總是第一個起身與隊友交流的人。他的音量不高，語氣卻穩定而篤定，像是一股靜靜卻持續流動的能量，慢慢滲透進整支球隊的節奏。

當教練團將隊長職責交到他手上時，王皓吉並未把這視為地位的提升，而是一份更沉重的責任。他坦言：「教練選我，與其說是技術，不如說是個性。」他形容自己是偏向正能量的人，不會把負面情緒帶到場上，而這樣的性格，也自然成為他帶領球隊的方式。

用溝通取代指責，先把氣氛穩住

王皓吉(左)會用溝通取代指責，先把氣氛穩住。 台啤永豐雲豹提供

比賽不可能永遠順風順水。當進攻停滯、防守連續被突破時，王皓吉的第一反應不是責怪，而是靠近。「氣氛低的時候，我會先去溝通。」他說，如果情緒先亂了，再好的戰術也執行不了。

王皓吉指出，只要氣氛穩住，很多問題都能慢慢修正。場上，他經常提醒隊友細節——這一球要怎麼處理、站位在哪裡、防守怎麼守、進攻怎麼跑。這些看似瑣碎的對話，背後的目的只有一個：讓隊友快速回到「知道自己在做什麼」的狀態。

球員與教練之間的橋樑

王皓吉很清楚隊長必須站在球員與教練之間。場上出現狀況，他會協助即時溝通；場下則帶動氣氛分享經驗。有些球員對戰術有疑問，不一定敢直接說出口；教練的想法，也需要轉化成球員比較能理解的語言。他說：「這些轉譯的工作，就是隊長存在的價值。」

在進攻端，他特別在意年輕球員的心理狀態。王皓吉表示，「有些球員一兩球沒進，心裡就開始想很多，後面甚至不敢投。」他常主動告訴隊友：「這個空檔是你的就要投。不進沒關係，每天再多練。」在他眼中，敢出手就是成長的開始。因為，一旦連出手的勇氣都沒有，再好的技術也發揮不出來。

用溝通取代衝突

王皓吉(左)做為球員與教練之間的橋樑。 台啤永豐雲豹提供

王皓吉現在的帶隊方式，來自過去學長的身教。他說，剛進職業時，很多觀念與比賽細節，都是學長教他的。那些被提醒、被照顧的時刻，他都記在心裡。對他而言，這不只是技術的延續，而是一種文化的累積。

談到擔任隊長後最大的挑戰，王皓吉的答案很務實：「不是衝突，而是透明化溝通。」在雲豹，每當球隊遇到狀況，比賽後的第一堂訓練通常就是檢討。大家提出哪裡出問題、發生什麼事，一起討論怎麼修正，而不是互相怪罪。王皓吉指出：「真正會傷害球隊的，不是犯錯，而是問題存在卻沒有人講真話。」

正能量的彼此提醒

談到與外籍球員的互動，他形容為「好相處、正能量」。隊友失誤時，他們多半選擇鼓勵；防守或對位時，也會主動提醒細節、分享經驗。王皓吉認為，這種彼此提醒、彼此幫助的文化，是球隊能持續成長的重要關鍵。

他特別強調，今年讓他最安心的，是球隊「標準一致」。做得好，大家一起被鼓勵；做錯了，也一視同仁被提醒。教練不會把本土與外援分開看，而是一起承擔。他說：「這樣凝聚力會比較扎實。」

定位明確 穩定輸出

王皓吉對自己定位明確。 台啤永豐雲豹提供

作為雲豹隊陣中的本土前鋒，王皓吉持續以穩定的外線投射與老將經驗，成為球隊輪換中不可或缺的一環。今年 1 月 9 日主場開幕戰，他在開賽首節便以一記中距離跳投達成生涯 1500 分里程碑，隨後單節再飆進兩顆三分球，展現良好手感；整體罰球命中率也維持在 83.3%，進攻效率穩定。

談到本季表現更加穩定，王皓吉將關鍵歸因於「定位變得更清楚」。他表示，去年剛加入球隊時，仍在摸索自己應該扮演的角色；直到上季結束後，才逐漸釐清哪些事情該專注、哪些不需要勉強去做。當角色輪廓明確，心裡想的事情變少了，場上的表現自然也更穩定。

談到自己的場上表現，他笑說：「其實一點都不複雜。」就是把穩定度做好、把空檔把握住、把角色完成。他很清楚球隊已有主要得分點存在，而自己更重要的任務是在球場上守住節奏，讓進攻運轉順暢，同時提升空檔投籃的把握度，成為球隊穩定輸出的重要支撐。

球迷的聲音 是最踏實的支持

球迷的聲音是王皓吉最踏實的支持。 台啤永豐雲豹提供

談到今年目標，他不避諱球隊方向是季後賽、奪冠，但依舊務實：「一步一步來，王皓吉說，把每天該做的事情完成比較重要。」

談到場邊聽見球迷不斷喊「大吉」，他靦腆地笑了笑。「真的很謝謝他們，從去年到今年都一直進場幫我們加油。」無論輸贏，球迷的加油聲都一樣大，讓他很感動，也希望大家能繼續進場支持。

如果能對10年前的自己說一句話

王皓吉：把握每一次機會，盡力而為就好。 台啤永豐雲豹提供

十年前，王皓吉初入 SBL，滿腔熱血卻也滿身焦慮。那時的他，眼裡只有「上場」與「成績」，得失心重到讓心態失衡。坐在板凳上的日子，練得再辛苦卻依舊無法獲得機會，沮喪與懷疑逐漸吞噬了他——「算了啦，反正我再怎麼練，好像也達不到教練要的程度。」如今回望，他想對十年前的自己說一句話：「不要把得失心放那麼重，把握每一次機會，盡力而為就好。」

王皓吉深知，許多年輕球員在大學是主力，一進職業卻突然失去舞台，心裡難免懷疑自己，甚至因此消失在籃球圈。對他而言，真正的關鍵在於心態與準備。

王皓吉認為，「機會是留給準備好的人。」他堅定地說。練習是不會騙人的，平常沒有累積，上場一兩分鐘也打不出效果；他說，只要持續練習、持續準備，當機會來臨，就能在短時間展現價值。

王皓吉舉例，像高錦瑋(小高)每天都額外加練，練球前先練、練球後也留下來練，他說，這些人能一直打到球，正是因為他們不斷準備和累積。最後，王皓吉想提醒所有年輕球員：「不要只看眼前的困境就放棄，別被當下困住。心態決定你能走多遠，而練習與準備，才是把握機會的唯一方法。」

溫和，也是他的特色

溫和也是王皓吉的特色。 台啤永豐雲豹提供

王皓吉在球場上幾乎很少動怒，他形容自己是屬於「溫和型」的球員。過去也曾被形容在球場上少了一點霸氣，但他對此並不介意，反而選擇坦然接受。

王皓吉認為，在球場上讓情緒失控動怒只會影響自己的專注力，也可能干擾球隊節奏，對自己與團隊都沒有幫助。對他而言，保持冷靜、專注在每一個回合，才是最重要的事。

小場館的魅力

對於更換主場，王皓吉：「球迷離我們很近，聲音也很大。」 台啤永豐雲豹提供

對於本季球隊將主場移至中壢國民運動中心後，外界出現的一些批評與質疑，王皓吉則抱持正面看法。他表示：「球迷離我們很近，聲音也很大。」

相較於過於大型的場館，他更喜歡這種貼近球場的距離感，因為能清楚感受到觀眾的情緒與能量，場內的凝聚力也更強。對他而言，這樣的主場氛圍，反而更能激發球隊的戰鬥力。

（全文由作者授權提供）