TPBL／《專訪》高中才知叔叔是王光輝 王皓吉卻選擇另一條路

在台啤永豐雲豹的球場上，隊長王皓吉的身影總是格外堅毅。很難想像，這位職業球員的籃球路，竟是從高中才起步。更令人意外的是，他出身於台灣最具代表性的棒球世家——叔叔王光輝是兄弟象傳奇，堂弟王威晨是中信兄弟隊長，而他卻在青春的某個轉折，毅然走向另一條道路。「我是到高中才知道，原來叔叔是王光輝。」他笑著回憶，這份遲來的驚訝，成了王皓吉人生故事的獨特開場。

從同學揪團開始的運動初體驗

回顧第一次接觸運動的起點，王皓吉笑說，一切其實很單純。王皓吉表示「國小三、四年級的時候，看到很多男同學下課後都跑去棒球隊，覺得好像很好玩，跟著去看看。王皓吉回憶起國小時候，跟著同學跑去棒球隊，只是單純好奇，從沒想過未來會與運動綁在一起。

練到太晚被抓回家，第一次被迫停下

回想起打棒球的初體驗，王皓吉表示，有一次訓練結束很晚，球場的燈還亮著，媽媽發現他遲遲沒回家，騎著機車到處找人。他說，「母親看到他在棒球場，直接把他抓回家。」那天之後，棒球之路就此中斷。

王皓吉指出，「媽媽反對他做運動相關的事情，希望他專心讀書。」並非不支持，而是出於擔心與心疼。在媽媽眼中，運動員代表著風吹日曬、長時間訓練與不確定的未來。

出身棒球世家，卻是長大後才知道

有趣的是，王皓吉其實出身於一個棒球淵源深厚的家族，親戚之中不乏曾在職業舞台上發光的選手：他的叔叔——是已故台灣職棒名將王光輝，曾效力於中華職棒兄弟象；其子王威晨，現為中信兄弟三壘手兼隊長；以及同樣出身穀保家商青棒隊王威倫。此外，他的姨丈王光熙更是關鍵的連結人物——王皓吉回憶，正因為姨丈的牽線，他才與叔叔一家人往來更加密切。

更耐人尋味的是，童年的王皓吉對這段家族背景幾乎毫不知情；那些「原來我的家人曾在職業賽場上閃耀」的故事，並不是自小耳濡目染，而是隨著年齡增長，才逐步拼湊出完整的輪廓。

王皓吉坦言，自己其實一直對棒球抱有好感。「有時候會跟他們開玩笑說，如果當初沒有被我媽阻止，搞不好現在是在打棒球。」但命運最終仍將他帶往籃球場，而他也在這條路上，一步步走出了屬於自己的位置。

母親從反對到支持，只因看見他的決心

真正讓母親態度轉變，是在高中體育班術科考試的現場。母親站在場邊看著兒子進行體能測驗、折返跑、滿身大汗。「她問我：你確定你要走籃球這條路嗎？」那不是責怪，而是心疼。

王皓吉則表示，「後來她跟我說，既然你真的這麼喜歡，就決定好繼續打，不要輕易放棄。」如今已成為父親的王皓吉，更能理解這份矛盾。當了父親的王皓吉家中有二個小孩，他說，「如果是我，小孩說想打球，我第一時間可能也會說不要，因為真的很辛苦。但如果他長大後還是很確定，我也會支持。」。

高中才開始打球，從零開始追趕

王皓吉是在高中才正式接受正規籃球訓練。沒有基礎的他，一開始走得格外艱辛。每天的生活幾乎被跑步、基本動作與體能訓練填滿，身體與意志都承受著極大考驗。王皓吉坦言，訓練過程中常常覺得快要撐不下去，但他仍選擇咬牙堅持。他形容那段日子，就是「每天逼自己多撐一點」，在一次又一次的突破中，慢慢替自己累積站穩腳步的能力。

內向性格，逼自己學會觀察

除了起步晚，他也自認個性偏內向。王皓吉指出，「很多東西不懂，也不太敢問。」於是他選擇用觀察與模仿來學習。他說，「看學長怎麼練、看別人怎麼做，再自己試。」在沉默中累積，在反覆中修正。

不是名校體系出身，卻被看見的那一天

當初選擇高中時，王皓吉對籃球名校體系幾乎沒有概念，某次比賽中，教練注意到他的身材條件，主動到家中拜訪。王皓吉指出，「教練跟我爸媽說，這個孩子條件不錯，可以試試看。」這次拜訪，成為他真正踏入籃球路的起點。

與王金城教練的緣分

大學階段，是另一個重要轉折，王皓吉曾報考多所學校，也參加過訓練營，透過學長引薦，讓王金城教練注意到他。他說，「王金城老師問我，要不要來考醒吾。」這句話，改變了他的生涯方向。

減輕家裡負擔選擇醒吾

對王皓吉而言，大學階段的抉擇，除了籃球發展，現實層面的經濟考量同樣重要。私立大學學費不菲，一學期動輒六、七萬元，對家庭而言是一筆不小的開銷。

向來貼心、孝順的他，希望在追逐籃球夢的同時，也能替家中分擔一些壓力，因此將目光放在補助條件較為完善的醒吾科大。醒吾不僅在學費與相關補助上提供相對完整的協助，教練團的積極與誠意，也讓他與家人感到安心。王皓吉說「可以一邊專心打球，一邊幫家裡減輕負擔，我覺得這是一個很好的選擇。」。

起步晚，卻站上UBA舞台

從高中才正式接觸籃球訓練，到大學站上UBA賽場，王皓吉形容，那是一段「充滿感謝」的歷程。對他而言，能夠走到這一步，關鍵在於教練願意相信年輕球員，給予上場嘗試的空間。王皓吉說，「教練願意讓我去試、去犯錯，對我來說幫助真的很大。」。

在那個賽季，他不僅獲得 UBA 第三名最佳新秀的肯定，也隨隊締造隊史第三名的佳績。100學年度，在主力張家榮、王皓吉、劉家修、吳承恩、謝致成等人領軍之下，球隊展現強大凝聚力，一路挺進頒獎台，為校史寫下重要一頁，對於起步較晚的自己而言，這樣的成果，更像是一份對堅持的回饋，也成為他持續向前的重要動力。

走向職業，不是終點，而是新起點

踏進職業舞台後，王皓吉很清楚競爭只會更激烈。他說，「每一個人都很強，沒有人會等你。」他把自己定位為：願意做苦工、願意學、願意調整的人。防守、卡位、跑位、掩護，只要能幫助球隊，他都願意嘗試。

