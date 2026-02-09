快訊

籃球／U19籃球聯盟 朱宥丞「降維打擊」助Sonics奪冠 　

聯合報／ 即時報導
Sonics隊朱宥丞宰制比賽。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
Sonics隊朱宥丞宰制比賽。圖／Ｕ19籃球聯盟提供

農曆年前封關最後一周，由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟8日進行最後的分齡冠軍賽，U10第一組的Sonics隊以50：32擊敗Mamba隊拿下上半季冠軍，朱宥丞獨攬27分技驚四座，而U12第二組的TKO隊展現龍頭氣勢，半季12戰全勝封王。

例行賽排名第5的Sonics複賽接連「下剋上」打敗第4名的Heat隊與第1名Daball隊，冠軍賽碰到本季39分之差大敗的Mamba，但這次他們表現不可同日而語，開賽一波9：0要回領先後就沒再落後過，最終甜蜜復仇，落敗的Mamba則有不少球員落淚，足見大家對比賽的重視。

之所以展現不同風貌，很大原因是朱宥丞回歸，現年僅10歲的他本季多在U12組「越級打怪」，今天歸隊3戰繳出場均23.3分、10籃板、3助攻，冠軍賽更是27分、14籃板、5助攻、7抄截全能成績，堪稱「降維打擊」。

「這裡的身高比較矮，整體強度比U12低一些。」朱宥丞在場上無所不能、游刃有餘，場下相當靦腆，他透露是教練問他要不要回來打冠軍賽，「我一下就決定說好，平常大家練習也都在一起，默契都還不錯。」

U10第一組的Sonics隊拿下上半季冠軍，全隊開心慶祝。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
U10第一組的Sonics隊拿下上半季冠軍，全隊開心慶祝。圖／Ｕ19籃球聯盟提供

Sonics教練李志翔表示，朱宥丞理解比賽能力出眾，「他可以把比賽節奏掌握在自己手上，球隊有他就很放心。拿到冠軍固然開心，重點是今年全隊成長很多，獲得很多經驗，很感謝U19聯盟辦這麼好的比賽。」

落敗的Mamba表現可圈可點，即使一路落後也永不放棄，全場17罰14中，命中率高達82.4%，依然值得鼓勵。

U12第二組，身為頭號種子首輪輪空的TKO則是連過Mamba、Heat隊，冠軍賽51：38力克Big Ballers隊，上半季12戰全勝封王，教練呂宗彥表示球隊今年進步不少，「以前孩子落後容易放棄，現在學會了在逆境中不氣餒，展現想贏球的企圖心。」

TKO吳佳陽冠軍賽8分、3籃板、6助攻，串連全隊攻勢，他賽後笑說能幫球隊拿到冠軍是最開心的事，「聯賽讓我累積了面對不同對手的經驗，下半季希望能再強化外線投籃的穩定性。」

吳佳陽除了在俱樂部練球，平時也是新北市埔墘國小校隊，他認為在學校的練習著重團隊戰術執行，在TKO則是有很大個人發揮空間，都讓自己成長很多。

U10第一組的Sonics隊拿下上半季冠軍，全隊開心慶祝。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
U10第一組的Sonics隊拿下上半季冠軍，全隊開心慶祝。圖／Ｕ19籃球聯盟提供

籃球


