PLG／「野獸」林志傑退休倒數 勇士公布3月主場售票資訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
富邦勇士隊當家球星林志傑確定本賽季後引退。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊當家球星林志傑確定本賽季後引退。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布，三月勇士主場例行賽售票即將正式開跑。隨著賽季進入關鍵階段，同時也進入「野獸」林志傑引退倒數階段，球團誠摯邀請所有球迷來到主場，一同為勇士應援，見證每一刻珍貴的比賽時光。

勇士三月主場賽事共計3場，分別於3月12日、3月14日及3月15日進行。門票票價區間為新台幣500元至4000元不等，售票將分為兩階段進行，第一階段為2025-26勇士季票球迷優先購買，開賣時間為10日中午12點起至當日晚上23點59分止，開放擁有季票優先購買權之球迷購票，每筆訂單限購四張，售票系統將於「台北富邦勇士售票網」及「富邦勇士售票 APP」同步開放。

林志傑本季結束將告別球場。圖／台北富邦勇士提供
林志傑本季結束將告別球場。圖／台北富邦勇士提供

第二階段為全面開放購票，時間從11日中午12點起，至各場比賽當日中午12點止，每筆訂單同樣限購四張。全面售票期間，球迷可透過「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票 APP」，以及全台7-11 ibon機台購買門票，購票方式多元便利。

三月主場賽事不僅是季後賽席次競逐的重要關鍵，更是「野獸」林志傑引退倒數的重要時刻。台北富邦勇士誠摯邀請所有球迷進場，陪伴球隊與傳奇球星林志傑，一起走過每一場難忘的主場戰役；林志傑4月11日、4月12日的引退賽門票資訊，將於2月底正式公布。

勇士隊3月份主場門票即將販售。圖／勇士隊提供
勇士隊3月份主場門票即將販售。圖／勇士隊提供

勇士隊公告3月主場的座位圖和價目表。圖／勇士隊提供
勇士隊公告3月主場的座位圖和價目表。圖／勇士隊提供

籃球
