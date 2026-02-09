快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

HBL／能仁重返4強機會濃 陳建勳換背號看齊游艾喆

中央社／ 新北8日電
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽8日在新莊體育館進行，由能仁家商與南湖高中交手，能仁陣中陳建勳（左）轟下全場最高32分，助隊終場以82比77拿下勝利。中央社
114學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽8日在新莊體育館進行，由能仁家商與南湖高中交手，能仁陣中陳建勳（左）轟下全場最高32分，助隊終場以82比77拿下勝利。中央社

高中籃球聯賽HBL，能仁家商今天靠著隊長陳建勳轟進32分，終場以82比77力退南湖高中，有望重返4強之列；本季換成7號背號的陳建勳透露，希望向學長游艾喆看齊。

校史曾4度稱霸HBL男子組的傳統勁旅能仁，近兩年無緣躋身4強之列，不過，就算本季身材處於劣勢，但在陳建勳積極感染下，全隊在8強階段打出拚勁，不僅接連擊敗上季冠、亞軍的松山高中、南山高中，今天更扳倒奪冠熱門的南湖高中，有望再度前進小巨蛋。

能仁此役面對強敵南湖，雖然開局投籃手感不佳，不過仍透過防守拚勁緊咬比分，前3節打完僅取得3分領先，而能仁在終場前25.9秒靠著高一菜鳥盧永茗大心臟走位、漂亮跑出空檔拿到關鍵2分，加上謝瑋恩罰進致勝2分，最後就以5分之差帶走勝利。

此役陳建勳狂飆全場最高32分，並進帳6記三分彈，完美扛下火力輸出，他在賽後接受媒體聯訪時表示，獲勝當下心情相當激動，甚至眼眶有點泛淚，畢竟南湖是可敬對手，而且在複賽雙方對戰是以落敗收場，因此誓言要在8強討回來，「真的有點累，不過很值得」。

來自宜蘭南澳的陳建勳，本季主動將背號換成能仁指標性的7號，他接受中央社記者採訪時透露，希望向旅日職籃球星的能仁學長游艾喆致敬，「對我來說能仁7號是領導者象徵，而艾喆學長剛好也來自宜蘭，期許自己向他看齊，帶領球隊拿到冠軍。」

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／隊長狂轟32分 能仁被「準絕殺」後拉出3連勝

圖輯／HBL陳建勳轟32分 能仁力退南湖搶下第三勝

HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

圖輯／HBL許語珊再繳雙十演出 陽明力退苗商收四連勝

相關新聞

PLG／翟蒙轟全場最高32分 獵鷹退洋基喜迎4連勝

台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹今天靠著洋將翟蒙狂轟全場最高32分，搭配主控谷毛唯嘉挹注9分、7助攻，終場以104比9...

HBL／隊長狂轟32分 能仁被「準絕殺」後拉出3連勝

114學年HBL男甲八強首戰就被「準絕殺」，能仁家商沒被打擊士氣，先連過松山高中和南山高中，今天更在高三隊長陳建勳轟下新...

TPBL／班提爾繳「雙20」 夢想家擊垮戰神2連勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台北台新戰神，靠著洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績單，終場夢想家以...

圖輯／HBL陳建勳轟32分 能仁力退南湖搶下第三勝

114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳轟下全場最高的32分，加上盧永茗第四節讀秒階段的致勝上籃，終場能人家商以82...

HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

陽明高中114學年HBL報名7個一年級球員，其中陳芯不但是U16亞青國手，還是2025年巴林亞洲青年運動會3對3金牌成員...

TPBL／馬可輕鬆打26分、8籃板 特攻送海神5連敗

TPBL新北中信特攻今天作客高雄全家海神，靠著團隊逾5成的2分球命中率，加上洋將馬可挹注26分、8籃板，終場就以113比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。