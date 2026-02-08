快訊

PLG／翟蒙轟全場最高32分 獵鷹退洋基喜迎4連勝

中央社／ 台北8日電
台鋼獵鷹洋將翟蒙(中)狂轟全場最高32分。 PLG提供
台鋼獵鷹洋將翟蒙(中)狂轟全場最高32分。 PLG提供

台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹今天靠著洋將翟蒙狂轟全場最高32分，搭配主控谷毛唯嘉挹注9分、7助攻，終場以104比98險勝雙塔陣容的洋基工程，拿到近期4連勝。

面對洋基祭出平均身高達223公分的德古拉（SamuelDeguara）、庫薩斯（Mindaugas Kupsas）「巨人洋將」陣容，近況火燙的獵鷹此役在籃板方面吃足苦頭，甚至頻頻讓對手站上罰球線，不過獵鷹也迫使洋基發生27次團隊失誤，並轉換為分數，加上洋將多比（Tobin Carberry）決勝節獨拿12分，幫助球隊拿到客場勝利，目前以9勝6負穩居聯盟第2名。

此役獵鷹洋將翟蒙（De'Mon Brooks）狂轟全場最高32分，外帶6籃板、4助攻、3抄截，本土主力前鋒陳范柏彥則飆進4記三分球、挹注12分，而主控谷毛唯嘉挹注9分、7助攻。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）賽後接受媒體聯訪時表示，洋基這樣巨人陣洋將配置在現代籃球並不尋常，破解之道就是對後衛施加壓迫，嘗試阻斷傳球角度，只是本場球員的三分球命中率並不理想，而且防守一直被吹犯規，很難找到進攻節奏，「不過我們還是找到方法，帶著4連勝進入農曆新年假期。」

翟蒙提到，現在洋基的球風很明確，賽前就知道可能遭遇很多對抗，所幸依舊靠著團隊努力贏下比賽，並給予後衛群稱讚，幫忙把節奏控制好，而多比第4節獨得12分則帶動球隊氣勢。

籃球
