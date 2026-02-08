HBL／隊長狂轟32分 能仁被「準絕殺」後拉出3連勝

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳（左二）得到全場最高的32分，幫助球隊以82比77擊敗南湖高中，賽後激動地眼眶泛淚。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲八強首戰就被「準絕殺」，能仁家商沒被打擊士氣，先連過松山高中和南山高中，今天更在高三隊長陳建勳轟下新高32分、菜鳥盧永茗最後25.9秒的致勝上籃聯手下，以82：77力退南湖高中，除收下3連勝也報了複賽落敗的一箭之仇。

能仁第一節以18：27落後，但在陳建勳外線開火下縮小分差；第四節比分拉鋸時刻，謝瑋恩先飆進關鍵三分球，192公分的盧永茗更在平手之際找到籃下空檔，讓能仁79：77超前比分。南湖周佑承的底線出手落空，犯規戰術下送謝瑋恩上罰球線，他兩罰俱中再下保險分，南湖幸宇勝失手後再對謝瑋恩犯規，他第一罰雖沒把握，但第二罰進球後時間也幾乎走完，讓能仁驚險帶走勝利。

三分球10投6中的陳建勳比賽一結束就用球衣掩面，他說：「本來就知道南湖是強勁對手，大家想贏但開賽進入狀況沒那麼快，南湖全場壓迫又很有對抗性，我要策應又要得分，是滿辛苦的一場比賽。」坦言有泛淚，上場38分鐘的陳建勳表示真的很累，「控球發揮沒那麼好，我要接應、要得分，滿累的，但這個累是值得的。」

複賽兩軍交手，能仁沒把握領先，最後3分差吞敗，陳建勳笑說：「12強是領先很多崩盤，八強一定要討回來！」南湖昨天被彰縣成功斬斷本季10連勝，今天又吞敗場，休兵日前累積2勝2敗，想連兩年打進台北小巨蛋亮紅燈。

能仁教頭李正豪提到，八強首戰雖被東泰高中「準絕殺」，但球員心態保持正向，仍渴望贏球，前進錯過兩年的台北小巨蛋決賽，接下來3戰「一場抓一場」，希望能完成重返4強目標。

除陳建勳轟下全場最高32分，能仁菜鳥盧永茗貢獻14分、9籃板，莊肇紘13分、17籃板，謝瑋恩13分、9籃板都是連勝功臣，李正豪特別點名盧永茗，稱菜鳥中鋒動作靈活，「他12強就打不錯，不起眼但聰明，這階段打得出乎意料，成長很多。」

114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳（右二）得到全場最高的32分。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商盧永茗（中）第四節讀秒階段致勝上籃，幫助球隊以82比77擊敗南湖高中。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商盧永茗（中）得到14分、9籃板。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳（左）得到全場最高的32分。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商盧永茗（左）第四節讀秒階段致勝上籃，幫助球隊以82比77擊敗南湖高中。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商以82比77擊敗南湖高中，賽後球員相擁慶祝。記者余承翰／攝影
114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳得到全場最高的32分，幫助球隊以82比77擊敗南湖高中，賽後激動地眼眶泛淚。記者余承翰／攝影
籃球
