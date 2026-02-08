快訊

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

台灣半導體產能4成轉移至美國？鄭麗君：清楚向美方表示不可能

飛機降落「輪胎突脫落」誇張畫面曝光 桃園機場北跑道急關閉

TPBL／班提爾繳「雙20」 夢想家擊垮戰神2連勝

中央社／ 台北8日電
夢想家洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績。 TPBL提供
夢想家洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績。 TPBL提供

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台北台新戰神，靠著洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績單，終場夢想家以104比91獲勝，收下近期2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家今天出戰「背靠背」出賽的戰神，首節雙方命中率都偏低，夢想家以20比21落後，但上半場打完，雙方戰成46比46平手。

下半場，夢想家逐漸掌握體能和禁區優勢，單節團隊送出11次助攻串聯攻勢，除了班提爾（BenjaminBentil）單節11分外，高柏鎧（Brandon Gilbeck）、張宗憲也各有8分進帳，前3節打完，夢想家取得5分優勢。

第4節戰神進攻大當機，扣除洋將梅克9投3中拿下11分外，其餘隊友合計12投僅2中、拿下5分，讓夢想家如願拉開比數，收下這場勝利。

戰神從2月7日到14日，一共8天4戰，偏偏洋將陷入受傷生病潮，幾乎僅能靠梅克（Makur Maker）獨撐大局，他今天打了46分鐘，攻下全隊最高的34分。

夢想家除了班提爾外，高柏鎧貢獻16分、13籃板，夢想家靠著禁區優勢抓下15個進攻籃板，順利在二次得分上拿到17分。

班提爾賽後接受轉播單位訪問時表示，賽前就知道對手有點人手短缺，加上連續出賽，「所以一開始對手用區域聯防時，我就想辦法積極進攻，找空檔投籃，並且藉由身高優勢，把球盡量往禁區送」。

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

TPBL／轟36分破夢想家魔鬼主場 林書緯奪單周MVP

TPBL／頂住海神反撲 夢想家3分差守護主場

TPBL／夢想家「全換防」驚險勝海神 蔣淯安：特別感謝憲哥

相關新聞

TPBL／班提爾繳「雙20」 夢想家擊垮戰神2連勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台北台新戰神，靠著洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績單，終場夢想家以...

圖輯／HBL陳建勳轟32分 能仁力退南湖搶下第三勝

114學年HBL男甲級8強賽，能仁家商陳建勳轟下全場最高的32分，加上盧永茗第四節讀秒階段的致勝上籃，終場能人家商以82...

HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

陽明高中114學年HBL報名7個一年級球員，其中陳芯不但是U16亞青國手，還是2025年巴林亞洲青年運動會3對3金牌成員...

TPBL／馬可輕鬆打26分、8籃板 特攻送海神5連敗

TPBL新北中信特攻今天作客高雄全家海神，靠著團隊逾5成的2分球命中率，加上洋將馬可挹注26分、8籃板，終場就以113比...

HBL／MVP滿血回歸 彭郁榛率北一拚三連霸：一定要平常心

去年完成HBL女甲級2連霸的「小綠綠」北一女中，今天114學年HBL女甲級八強賽第4戰前領取冠軍戒，領完戒指後MVP彭郁...

HBL／永仁1.2秒飆追平三分彈 2OT血戰逆轉永平奪4連勝

昨天2分差驚險擊敗金甌女中，永仁高中今天再打出驚險一戰，面對永平高中最多落後14分，靠正規賽最後1.2秒張嘉思投進追平三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。