TPBL／班提爾繳「雙20」 夢想家擊垮戰神2連勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台北台新戰神，靠著洋將班提爾縱橫籃下，繳出27分、20籃板的「雙20」成績單，終場夢想家以104比91獲勝，收下近期2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家今天出戰「背靠背」出賽的戰神，首節雙方命中率都偏低，夢想家以20比21落後，但上半場打完，雙方戰成46比46平手。

下半場，夢想家逐漸掌握體能和禁區優勢，單節團隊送出11次助攻串聯攻勢，除了班提爾（BenjaminBentil）單節11分外，高柏鎧（Brandon Gilbeck）、張宗憲也各有8分進帳，前3節打完，夢想家取得5分優勢。

第4節戰神進攻大當機，扣除洋將梅克9投3中拿下11分外，其餘隊友合計12投僅2中、拿下5分，讓夢想家如願拉開比數，收下這場勝利。

戰神從2月7日到14日，一共8天4戰，偏偏洋將陷入受傷生病潮，幾乎僅能靠梅克（Makur Maker）獨撐大局，他今天打了46分鐘，攻下全隊最高的34分。

夢想家除了班提爾外，高柏鎧貢獻16分、13籃板，夢想家靠著禁區優勢抓下15個進攻籃板，順利在二次得分上拿到17分。

班提爾賽後接受轉播單位訪問時表示，賽前就知道對手有點人手短缺，加上連續出賽，「所以一開始對手用區域聯防時，我就想辦法積極進攻，找空檔投籃，並且藉由身高優勢，把球盡量往禁區送」。