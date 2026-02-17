快訊

籃球／黃金世代結束！野獸將引退 台籃迎「後球星時代」

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
ＰＬＧ富邦勇士隊林志傑將退休，「野獸」時代也將結束了。圖／聯合報系資料照片

台灣職業籃球在二○二五—二六年賽季，正處於一個前所未有的動盪轉折點。隨著「野獸」林志傑預告將於四月在台北小巨蛋完成光榮引退，象徵著「黃金世代」最後的精神圖騰即將走入歷史；而「林來瘋林書豪在季前因家庭因素決定卸下戰袍，更讓台灣籃壇瞬間失去了最具國際知名度的票房保證。

過去五年，台灣職籃靠著「黃金世代」的餘暉與林書豪降臨所帶來的「林來瘋二點○」，營造出一波空前的盛世假象。然而，當看板球星紛紛謝幕，支撐票房的糖衣剝落後，P. LEAGUE+（ＰＬＧ）與台灣職業籃球大聯盟（ＴＰＢＬ）兩大聯盟各自的結構性問題與未來發展危機，已隨著新球季的鐘聲響起而赤裸地浮現。台灣籃球正集體步入一場名為「後球星時代」的冷戰期，這不僅是票房的保衛戰，更是職業化體制是否成熟的終極考驗。

林書豪日前在新莊體育館，揮手向球迷告別。圖／聯合報系資料照片

從「造神」到制度重建

邁入第六個賽季的ＰＬＧ，曾是台灣職籃復甦的領頭羊。成立初期，成功利用「職籃復甦」的濾鏡，結合多名黃金世代球員的世代情懷，搭配與球隊間合作無間的行銷手法與球星包裝，展現了超乎外界預期的超人氣。尤其在鋼鐵人隊成功招攬林書豪後，ＰＬＧ的話題熱度曾讓晚一年成立的Ｔ１聯盟難望其項背。

然而，歷經近年的合併、合作談判失敗，導致夢想家、攻城獅和國王等隊出走，與Ｔ１聯盟球隊組成七隊規模的ＴＰＢＬ後，ＰＬＧ一度猶如風中殘燭。在經歷數次球隊變動後，ＰＬＧ當前正深陷「戰力失衡」的泥淖。目前聯盟中強弱分明的態勢難解，「未賽先知結果」成了ＰＬＧ現階段最致命的傷。

職業運動的核心價值在於「競技的不確定性」，ＰＬＧ若無法透過更嚴謹的「選秀制度」與「薪資上限調控」重新找回比賽的對抗性，單靠過去累積的「情懷」與「主場行銷」，恐怕難以抵擋觀眾流失的浪潮。為了求變，ＰＬＧ宣布最快下個賽季擬嘗試改打每節十分鐘、每場四十分鐘的ＦＩＢＡ國際賽制，企圖將比賽內容壓縮、提升節奏與品質，但是否有成效仍有待觀察。

身為先行者，ＰＬＧ過去六年也非原地踏步，透過與東亞超級聯賽（ＥＡＳＬ）的深度合作，讓國內球隊與國際接軌。當泡沫吹散，ＰＬＧ必須從「個人造神」轉向「系統建立」，唯有建立實力均衡、制度透明的競爭環境，才能在台灣籃球版圖中保有不可取代的地位。

當務之急穩定中求發展

晚ＰＬＧ一年成立的Ｔ１聯盟，在二○二四年承續精神重組為ＴＰＢＬ，雖然成立之初因缺乏黃金世代球星加持，人氣一度落後，但隨著過去幾年深耕在地與新生代球星的崛起，加上合併後的球隊規模擴大，聲勢已漸漸追平ＰＬＧ。然而，林書豪的退役，同樣讓ＴＰＢＬ失去了一張最強大的吸票王牌，如何「在穩定中求發展」成了當務之急。

在「雙林」退役後，國內職籃想要再尋找下一位具有號召力的超級球星，或許只能靜待旅外的陳盈駿、林庭謙回鍋，或是期待在美國大學奮戰的賀丹、賀博兄弟有朝一日返台，但對雙聯盟來說，這都是可遇不可求的契機。

因此，ＴＰＢＬ各隊開始將重心轉向「本土戰力提升」與「在地連結」。像是雲豹隊的高錦瑋、特攻隊的阿巴西、夢想家隊的馬建豪、戰神隊的雷蒙恩，甚至是更年輕的劉丞勳、謝銘駿，都是各隊重點栽培對象。如果球團願意給予穩定的上場時間，並圍繞本土球星制定戰術，而非過度依賴洋將得分，或許能建立更深厚的球迷忠誠度。雖然這難以產生「林來瘋」式的爆發增長，但卻是職業聯賽走得長遠的唯一道路。

3聯盟整合尋重生契機

在台灣職籃歷經多次合併談判破局後，期待下賽季有重大整合恐怕並不實際。然而，雙聯盟在休賽季仍有許多合作空間。日前運動部政務次長鄭世忠在ＳＢＬ開季記者會上的公開呼籲，點出了核心關鍵，職籃應與ＳＢＬ建立人才培育的合作關係。

目前台灣籃球正面臨人才過度分散、競爭水平稀釋的問題，若能達成雙職籃聯盟甚至是與ＳＢＬ三聯盟間的互相支援系統，讓潛力新秀在合適的層級磨練，或許能成為突破困境的契機。

台灣籃球過去五年的繁榮，某種程度上是建立在「球星紅利」上的海市蜃樓。當英雄謝幕、燈光轉暗，剩下的才是職業籃球的真面目。這是一個殘酷的去泡沫化過程，ＰＬＧ必須打破戰力失衡的僵局，ＴＰＢＬ則需證明其在地深耕的含金量。

未來三到五年，將是台灣職籃的「真正考驗期」，唯有回歸到球賽品質、競技公平性以及對在地社區的深度經營，台灣籃球才能在「後球星時代」中，重新鍛造出屬於新生代的黃金歲月。

