HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
114學年HBL女甲級8強賽，陽明高中陳芯（中）在外線跳投得分。記者余承翰／攝影
114學年HBL女甲級8強賽，陽明高中陳芯（中）在外線跳投得分。記者余承翰／攝影

陽明高中114學年HBL報名7個一年級球員，其中陳芯不但是U16亞青國手，還是2025年巴林亞洲青年運動會3對3金牌成員，她還有個職籃選手哥哥陳懷安，籃球就是一家人的共同語言。

從小就跟著哥哥、姊姊打球，陳芯小學四年級正式接受籃球訓練，今年進入陽明高中成為即戰力，昨天碰苗栗高商攻下平個人HBL最高的19分，助隊以86：68收下4連勝，和衛冕軍北一女中、永仁高中和南山高中同闖4強。

陽明連續6年晉級4強，對高一的陳芯是第一遭，她強調對個人數據、個人獎都不在意，「最重要是冠軍！」來自南澳的她家裡有8個兄弟姊妹，陳懷安是老大，她是年紀最小的夭女，還有一個哥哥陳軒在UBA中信學院努力，平常哥哥也會和她討論籃球，提出些建議，周末高雄全家海神有比賽她也會關注，她笑說：「哥哥有來和教練對到的話，我就會到現場看。」

TPBL新北國王總教練「小胖」洪志善是陽明教練團成員之一，球場上位置從一號到四號都能打的陳芯笑說：「我哥哥和教練都不像，我像我自己。」特別的是她慣用手是右手卻用左手投籃，原來是國中右手受傷改用左手投籃，就一路至今。

陽明教頭李台英提到，今年共有10名高一，報名的7名菜鳥中陳芯經驗最豐富，希望她能幫助到高三主將蘇蘅和許語珊，幫助隊友進入狀況。

對陳芯有很高期待，李台英說：「她進攻可以，但防守要加油，不然無法成為好選手。」

籃球
