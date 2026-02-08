TPBL／馬可輕鬆打26分、8籃板 特攻送海神5連敗

TPBL新北中信特攻今天作客高雄全家海神，靠著團隊逾5成的2分球命中率，加上洋將馬可挹注26分、8籃板，終場就以113比84送給對手5連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神，近期受到傷兵影響，就連洋將也僅剩下2名可出賽，無奈吞下5連敗，這5場敗仗期間，海神平均每場要輸對手24分。

今天作客的特攻有備而來，首節就取得29比18的優勢，半場結束，更以60比45擴大領先優勢。

易籃後，特攻一波7比0攻勢，直接將差距擴大到20分以上，儘管海神試圖反撲，但無奈單節僅投進5球，另外還發生7次失誤，只能眼睜睜看著特攻將差距越拉越大。

終場前7分38秒，特攻後衛簡廷兆三分線外出手命中，正式將分差擴大到30分以上；比賽剩下將近6分鐘時，特攻已經將主力球員全部換下，提前宣告比賽結束。

特攻今天打出完美團隊戰力，共11人留下得分紀錄，除了馬可（Marko Todorovic）以外，內馬（Nemanja Radovic）替補拿下20分、11籃板，阿巴西也有18分進帳；特攻團隊送出30次助攻、20次抄截，都明顯優於海神。

替補上場攻下12分、5助攻的特攻後衛簡廷兆，在接受轉播單位訪問時表示，「其實整季球隊的防守都有一定的目標，但最近得分差距都有拉開，應該是平常練球有加強訓練防守的關係。」

談到自己的表現，簡廷兆淡淡地說：「在哪支球隊都一樣，教練團希望我做什麼我就去做，得失心不會太重，只要能幫助球隊就好。」