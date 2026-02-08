快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

HBL／MVP滿血回歸 彭郁榛率北一拚三連霸：一定要平常心

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
北一女彭郁榛面對淡水商工單場有10抄截演出。記者余承翰／攝影
北一女彭郁榛面對淡水商工單場有10抄截演出。記者余承翰／攝影

去年完成HBL女甲級2連霸的「小綠綠」北一女中，今天114學年HBL女甲級八強賽第4戰前領取冠軍戒，領完戒指後MVP彭郁榛火力全開，面對淡水商工頻頻製造進算加罰機會，助隊上半場就拉開領先，以95：66迎接八強賽4連勝，離衛冕再進一步。

身高雖僅157公分，彭郁榛不但是U16亞青賽的大會最佳五人，去年高二更獲得HBL冠軍戰MVP，但去年底預賽前兩天練球扭傷腳踝，預賽只有兩場留下出賽紀錄，直到本階段八強賽才「滿血回歸」。

今天第一節彭郁榛得分就達兩位數，最終只上場16分鐘就繳出21分、10抄截、8助攻全能數據，差2助攻就能締造少見的「抄截大三元」，不過她笑說不覺得可惜，強調個人數據不重要，團隊奪勝就足夠。

預賽前扭傷，彭郁榛坦言「很嘔」，原本以為只是輕微扭傷，隔天卻發現影響跑動，但八強賽也沒想太多，「上場就盡力做到最好，穩穩的做自己，不要想太多。」升上高三又是隊長，彭郁榛強調後續賽程仍要一步一步來，尤其休兵日後遇到的對手都是八強賽連勝隊伍，「對方會更想要，要穩住，一定要平常心。」

北一今天前兩節都打出28：17攻勢，吳欣穎更第二節還投進壓哨三分彈，助隊半場打完取得56：34優勢，第三節又轟進28分，連勝拿得比預期輕鬆。

北一教練駱燕萍提到，彭郁榛的歸隊讓團隊戰力更完整，「我一點也不擔心她，他上場就會全力以赴，防守和領導能力都很好，預賽少她真的差很多。」她也讚第二梯隊許多小將是即戰力，進攻慾望很強，接續要修正防守的部分。

籃球
