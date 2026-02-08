HBL／永仁1.2秒飆追平三分彈 2OT血債戰逆轉永平奪4連勝

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
昨天2分差驚險擊敗金甌女中，永仁高中今天再打出驚險一戰，面對永平高中最多落後14分，靠正規賽最後1.2秒張嘉思投進追平三分彈，78：78進入延長賽，二度延長賽再靠吳宜蓓關鍵6分取得領先，最終以98：93氣走永平，辛苦奪下114學年HBL女甲級8強4連勝，小巨蛋門票幾乎到手。

永仁今天外線手感冰冷，團隊26投僅5中，三分球4投3中的張嘉思賽後哭成淚人兒，雙眼泛紅的她說：「謝謝她們（隊友），雖然我前面一直犯規，怎麼投都沒投進，都是她們挺下來的。後面她們也很信任我，把球丟給我，我也做好我的事情，把握好出手，穩穩把球投進。」

永仁教頭時超傑透露，正規賽最後5.6秒部署追平一擊時，問子弟兵誰有信心底線出手，張嘉思主動請纓，不過第一度延長賽張嘉思也發生關鍵失誤，「這批球員真的不錯，但穩定性沒那麼高，這場讓她們經驗提升很多，對她們來說真的不容易。」

去年「新人后」黃翊蓁今天打了全場最久的47分鐘，攻下30分、18籃板外帶6助攻，連兩天贏球都落淚的她笑中帶淚說，昨天的眼淚是頂著壓力完成關鍵罰球，今天是感動的淚水，「今天贏球可以去小巨蛋，大家也撐完比賽，大家都長大、變成熟了。」

身為球隊少數有HBL經驗的球員，黃翊蓁提到從預賽開始不斷調整心態，「預賽很在意個人數據，現在注重團隊，團隊贏球最重要。」她透露第一度延長時有些沒力，但第二度延長賽前偷吃了巧克力「回血」，第二個延長賽還有力氣場上拚戰。

永平張宇婕今天狂轟37分，馮佳萍也有20分、17籃板表現，無奈沒能把握領先，苦吞4連敗。

