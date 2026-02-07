HBL／彰縣成功爆冷退南湖奪隊史8強首勝 松山大勝東山奪第2勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
松山劉廷寬（左）拿下27分、11籃板。記者蘇健忠／攝影
松山劉廷寬（左）拿下27分、11籃板。記者蘇健忠／攝影

HBL男子組8強賽在今天展開大亂鬥，兩支2連勝的球隊南山與南湖都慘遭滑鐵盧，其中8強賽前兩場比賽都大勝對手的南湖，遭到2連敗的彰縣成功逆轉戰局，最終以86：92吞下8強賽首敗；至於松山則是在昨天不敵能仁後，今天以94：56擊敗東山高中，收下第2勝。

被譽為本學年男子組冠軍熱門球隊的南湖，在8強賽前兩戰大殺四方，分別以25分差距擊敗東山以及以38分差距大勝光復後，今天面對2連敗的彰縣成功卻陷入意料外的苦戰。

南湖今天首節打完還以7分領先對手，不過第二節彰縣成功在防守端加壓，讓進攻火力強大的南湖單節僅拿下12分，一舉反超前比數，前三節打完彰縣成功也保有12分領先優勢。

末節南湖雖然試圖力挽狂瀾，但彰縣成功也展現強大韌性，硬是擋下南湖的反撲，最終以92：86中斷南湖從預賽至今的10連勝，自己則是收下隊史8強賽首勝。

至於松山在昨天吞下首敗後，今天面對東山大開殺戒，在劉廷寬猛轟27分、11籃板下，最終以94：56大勝東山，收下8強賽第二勝，東山則是苦吞3連敗。

籃球 HBL
