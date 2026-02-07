TPBL／痛批史東是最不負責任洋將 許皓程不擔心梅克體能問題

台北台新戰神今天在主場與新北國王交手，不過在史東擅自離隊，雙洋將基德、弗利沙分別因傷病缺陣的情況下，戰神只能以梅克單陽將應戰，在他最終猛轟聯盟史上新高48分但球隊仍是遭到國王絕殺後，許皓程在被問及史東的狀況時也直言，史東是他球員和執教生涯見過最沒有職業精神和最不負責任的洋將。

本賽季在洋將戰力上遭遇不少問題的戰神，近期又爆發史東未經球團同意擅自離隊的狀況，加上另外兩名洋將基德與弗利沙因傷病缺陣，今天只能由梅克獨撐大局，而他也出賽46分鐘攻下聯盟單場新高的48分，但戰神卻在比賽最後一刻遭到國王飛米絕殺。

對於球隊以單洋將應戰但卻直到最後一刻才輸掉比賽，戰神總教練許皓程說：「在比賽前就知道球隊狀態，洋將生病的生病，出問題的出問題，還是為球員感到驕傲，只剩單洋將，梅克表現無可挑剔，本土球員也適時頂上教練團希望他們做的，我們盡百分之百努力，球員展現百分之百態度，但比賽結果不如我們意。」

對於明天是否會繼續以單洋將應戰，許皓程強調今天將由隊醫評估基德和弗利沙的狀況後再做決定，也不擔心梅克的體力問題，「體力對他來講不是太大問題，他年紀輕，在球場上他都不想下來，想幫助球隊贏下比賽，包括明天也是一樣，體力不是他太大問題。」

至於史東擅自離隊，甚至在過去一周練球就相當消極以影響團隊氣氛，許皓程也痛批史東缺乏職業精神，「第一次遇到那麼沒有職業精神的洋將，他提出要求我們都盡量配合，我們也知道他前面的一些問題很多，但我們還是基於相信球員，希望他能夠回到球場上，幫助他成為一位球員，看來球隊沒有這樣能力，他也要為他自己行為負責，從我以前打球到現在執教，第一次看到那麼不負責任的洋將。」