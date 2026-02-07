TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

台北台新戰神在洋將史東未經球團同意擅自離隊後，今天在主場迎戰新北國王，在雙洋將基德、弗利沙分別因腳傷和腸胃炎缺陣下，只能以單洋將應戰，儘管梅克猛轟聯盟史上單場新高的48分，但國王靠著比賽最後8秒飛米兩度投進關鍵球，其中包括絕殺跳投，以98：96險勝戰神。

本賽季洋將戰力狀況不斷的戰神，在日前好不容易補進「新戰神」梅克，不過卻又發生史東未經過球隊同意擅自離隊的狀況，讓戰神球團在今天賽前特別出面說明，強調其行為已嚴重違反合約與球隊紀律，並將向FIBA提出制裁。

而今天在主場迎戰國王，戰神雙洋將基德與弗利沙還分別因為腳傷和腸胃炎無法出賽，讓他們只能以梅克單洋將迎戰國王，不過梅克在今天也展現強大宰制力，上半場就拿下19分的他，第三節一人更是爆量拿下16分，前三節打完個人已經攻下35分外帶13籃板，幫助戰神取得4分領先。

第四節兩隊依舊激烈拉鋸，比賽最後33秒國王熊祥泰投進超前比分的三分球，不過戰神靠著梅克、丁聖儒接下來6罰5中，在比賽最後階段取得2分領先，但國王飛米先是在倒數8.2秒被框單打得分，又在梅克出現致命走步失誤後，最後一波進攻翻身跳投命中，絕殺戰神，幫助國王以2分差距險勝。

國王今天以飛米攻下25分外帶9籃板、4助攻表現最佳，熊祥泰則是砍進4記三分球拿下12分，林書緯15分；至於戰神則以梅克攻下48分改寫聯盟單場得分紀錄，丁聖儒則有14、10助攻、5抄截。