快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神梅克（中）拿下48分改寫聯盟紀錄，但球隊卻遭到國王飛米絕殺。圖／TPBL提供
戰神梅克（中）拿下48分改寫聯盟紀錄，但球隊卻遭到國王飛米絕殺。圖／TPBL提供

台北台新戰神在洋將史東未經球團同意擅自離隊後，今天在主場迎戰新北國王，在雙洋將基德、弗利沙分別因腳傷和腸胃炎缺陣下，只能以單洋將應戰，儘管梅克猛轟聯盟史上單場新高的48分，但國王靠著比賽最後8秒飛米兩度投進關鍵球，其中包括絕殺跳投，以98：96險勝戰神。

本賽季洋將戰力狀況不斷的戰神，在日前好不容易補進「新戰神」梅克，不過卻又發生史東未經過球隊同意擅自離隊的狀況，讓戰神球團在今天賽前特別出面說明，強調其行為已嚴重違反合約與球隊紀律，並將向FIBA提出制裁。

而今天在主場迎戰國王，戰神雙洋將基德與弗利沙還分別因為腳傷和腸胃炎無法出賽，讓他們只能以梅克單洋將迎戰國王，不過梅克在今天也展現強大宰制力，上半場就拿下19分的他，第三節一人更是爆量拿下16分，前三節打完個人已經攻下35分外帶13籃板，幫助戰神取得4分領先。

第四節兩隊依舊激烈拉鋸，比賽最後33秒國王熊祥泰投進超前比分的三分球，不過戰神靠著梅克、丁聖儒接下來6罰5中，在比賽最後階段取得2分領先，但國王飛米先是在倒數8.2秒被框單打得分，又在梅克出現致命走步失誤後，最後一波進攻翻身跳投命中，絕殺戰神，幫助國王以2分差距險勝。

國王今天以飛米攻下25分外帶9籃板、4助攻表現最佳，熊祥泰則是砍進4記三分球拿下12分，林書緯15分；至於戰神則以梅克攻下48分改寫聯盟單場得分紀錄，丁聖儒則有14、10助攻、5抄截。

籃球 TPBL
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TPBL／球團直奔史東宿舍已不見行李 林祐廷：之前就說想走

TPBL／史東擅自離隊現身蒙古聯賽 戰神循法律途徑處理 

TPBL ／「新誒戰神」梅克繳全能數據 獲第15周MVP

TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

相關新聞

HBL／南湖高一雙槍飆分大勝光復38分 新人王選誰教練左右為難

在8強賽首戰就大勝東山高中25分後，南湖在今天碰上光復高中更是大開殺戒，在第四節一度取得50分以上的領先優勢，最終在全隊...

TPBL／痛批史東是最不負責任洋將 許皓程不擔心梅克體能問題

台北台新戰神今天在主場與新北國王交手，不過在史東擅自離隊，雙洋將基德、弗利沙分別因傷病缺陣的情況下，戰神只能以梅克單陽將...

TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

台北台新戰神在洋將史東未經球團同意擅自離隊後，今天在主場迎戰新北國王，在雙洋將基德、弗利沙分別因腳傷和腸胃炎缺陣下，只能...

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

在開季苦吞8連敗後，PLG新軍洋基工程在今天回到主場迎戰台北富邦勇士的比賽中，上半場就在張傑瑋、葉惟捷攜手開砲下猛轟69...

TPBL／高錦瑋飆5記三分球拿21分 雲豹大勝海神拉出4連勝

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹今天作客爐主高雄全家海神主場，在團隊5人得分上雙，其中高錦瑋進帳21分、6籃板下，雲豹整...

HBL／謝旻耕36分白搭 能仁賞南山首敗並收下2連勝

在昨天擊敗衛冕軍「綠色神盾」松山高中拿下8強賽首勝後，能仁家商今天在與南山高中之戰也再度打出精彩一戰，上半場在陳建勳、謝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。