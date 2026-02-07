PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

在開季苦吞8連敗後，PLG新軍洋基工程在今天回到主場迎戰台北富邦勇士的比賽中，上半場就在張傑瑋、葉惟捷攜手開砲下猛轟69分，並取得18分領先優勢，易籃後洋基工程更一度將領先優勢擴大到25分，最終更以112：91擊敗富邦勇士，收下隊史首勝。

洋基工程在今年開季前8場比賽都吞敗，且每場比賽分差都在雙位數的情況下，仍是持續進行補強，包括宣布外籍生張傑瑋以及「馬爾他巨獸」德古拉回鍋，兩人也在今天進行加盟後的首秀。

而上半場張傑瑋與德古拉也確實帶給洋基工程相當大的改變，前兩節張傑瑋就與葉惟捷、李漢昇和柯瓦隆攜手飆進8記三分球，至於德古拉與庫薩斯的巨塔組合更是帶給富邦勇士巨大威脅，上半場打完洋基工程就取得18分領先。

易籃後，洋基工程持續將領先差距擴大，第四節開打後不久富邦勇士洋將古德溫還發生連續吞下違反運動精神犯規與技術犯規的狀況遭到驅逐出場，而古德溫在離場前還對著場中怒噴口水後才憤恨離場。在少了球隊重要得分箭頭後，富邦勇士也無力再將差距縮小，最終洋基工程就以21分差距擊敗富邦勇士，收下隊史成軍首勝。