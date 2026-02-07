快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士洋將古德溫遭驅逐出場時怒噴裁判口水。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士洋將古德溫遭驅逐出場時怒噴裁判口水。圖／台北富邦勇士提供

在開季苦吞8連敗後，PLG新軍洋基工程在今天回到主場迎戰台北富邦勇士的比賽中，上半場就在張傑瑋、葉惟捷攜手開砲下猛轟69分，並取得18分領先優勢，易籃後洋基工程更一度將領先優勢擴大到25分，最終更以112：91擊敗富邦勇士，收下隊史首勝。

洋基工程在今年開季前8場比賽都吞敗，且每場比賽分差都在雙位數的情況下，仍是持續進行補強，包括宣布外籍生張傑瑋以及「馬爾他巨獸」德古拉回鍋，兩人也在今天進行加盟後的首秀。

而上半場張傑瑋與德古拉也確實帶給洋基工程相當大的改變，前兩節張傑瑋就與葉惟捷、李漢昇和柯瓦隆攜手飆進8記三分球，至於德古拉與庫薩斯的巨塔組合更是帶給富邦勇士巨大威脅，上半場打完洋基工程就取得18分領先。

易籃後，洋基工程持續將領先差距擴大，第四節開打後不久富邦勇士洋將古德溫還發生連續吞下違反運動精神犯規與技術犯規的狀況遭到驅逐出場，而古德溫在離場前還對著場中怒噴口水後才憤恨離場。在少了球隊重要得分箭頭後，富邦勇士也無力再將差距縮小，最終洋基工程就以21分差距擊敗富邦勇士，收下隊史成軍首勝。

籃球 PLG
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

PLG／谷毛唯嘉17分8助攻 獵鷹擊敗勇士收2連勝

EASL／古德溫轟35分不夠 勇士逆轉首爾SK騎士差一步

PLG／盧峻翔「準絕殺」逆轉勇士 領航猿11連勝破聯盟紀錄

PLG／只拿80分也是贏球 富邦勇士低比分焦土戰還大勝獵鷹

相關新聞

HBL／南湖高一雙槍飆分大勝光復38分 新人王選誰教練左右為難

在8強賽首戰就大勝東山高中25分後，南湖在今天碰上光復高中更是大開殺戒，在第四節一度取得50分以上的領先優勢，最終在全隊...

TPBL／痛批史東是最不負責任洋將 許皓程不擔心梅克體能問題

台北台新戰神今天在主場與新北國王交手，不過在史東擅自離隊，雙洋將基德、弗利沙分別因傷病缺陣的情況下，戰神只能以梅克單陽將...

TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

台北台新戰神在洋將史東未經球團同意擅自離隊後，今天在主場迎戰新北國王，在雙洋將基德、弗利沙分別因腳傷和腸胃炎缺陣下，只能...

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

在開季苦吞8連敗後，PLG新軍洋基工程在今天回到主場迎戰台北富邦勇士的比賽中，上半場就在張傑瑋、葉惟捷攜手開砲下猛轟69...

TPBL／高錦瑋飆5記三分球拿21分 雲豹大勝海神拉出4連勝

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹今天作客爐主高雄全家海神主場，在團隊5人得分上雙，其中高錦瑋進帳21分、6籃板下，雲豹整...

HBL／謝旻耕36分白搭 能仁賞南山首敗並收下2連勝

在昨天擊敗衛冕軍「綠色神盾」松山高中拿下8強賽首勝後，能仁家商今天在與南山高中之戰也再度打出精彩一戰，上半場在陳建勳、謝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。