TPBL／高錦瑋飆5記三分球拿21分 雲豹大勝海神拉出4連勝

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹今天作客爐主高雄全家海神主場，在團隊5人得分上雙，其中高錦瑋進帳21分、6籃板下，雲豹整場比賽就一路壓著海神打，最終雲豹也以101：75收下4連勝，海神則是苦吞4連敗。

海神近期受到傷病影響，持續無法擺脫開季後的低潮，今天在主場迎戰聯盟狀況最好的雲豹，海神再度出現進攻熄火的狀況，在前三節賽事中海神有兩節僅拿下14分，反觀雲豹在上半場就火力全開，主控高錦瑋一人就砍進4記三分球拿下16分，上半場打完雲豹也取得16分領先。

易籃後，雲豹雙洋將克羅馬、迪亞洛也幫助球隊持續擴打領先分差到20分以上，讓雙方勝負提前底定，最終雲豹就以26分差距擊敗海神，收下4連勝，與第二名的攻城獅間勝差已經來到4.5場。