HBL／謝旻耕36分白搭 能仁賞南山首敗並收下2連勝

在昨天擊敗衛冕軍「綠色神盾」松山高中拿下8強賽首勝後，能仁家商今天在與南山高中之戰也再度打出精彩一戰，上半場在陳建勳、謝瑋恩輪番開砲下一度取得雙位數領先，不過昨天才上演絕殺演出的南山謝旻耕也在第二節領軍反撲，但末節南山卻出現進攻熄火的狀況，最終以74：89吞下8強首敗，能仁則是拉出2連勝。

能仁在8強賽首戰遭到東泰準絕殺後，昨天面對松山則是靠著多點開花的攻勢，在末節擋下松山的猛烈反撲，最終以6分差距勝出，搶下8強賽首勝後，也讓晉級4強的情勢變得更加混亂。

而今天能仁碰上2連勝的南山也延續贏球氣勢，首節陳建勳、謝瑋恩就接連在三分線外開砲，幫助能仁迅速建立領先優勢，不過南山謝旻耕也延續昨天絕殺的火熱手感，在上半場個人就狂飆19分，幫助南山2分差距。

易籃後雙方持續拉鋸，不過第四節初南山卻出現進攻斷電的狀況，被能仁拉出一波17：2的攻勢，甚至一度落後達到20分，最終能仁就在陳建勳、謝瑋恩攜手攻下51分下，以15分差距收下2連勝，南山謝旻耕雖然拿下36分，但球隊仍是吞下8強首敗。