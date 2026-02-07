TPBL／球團直奔史東宿舍已不見行李 林祐廷：之前就說想走

台北台新戰神洋將史東在今天傳出擅自離隊轉戰蒙古聯賽的狀況，台新育樂總經理林祐廷在今天賽前受訪時也透露，史東在這一周就曾表達想離隊，訓練態度也已經影響到團隊，球團也持續與他溝通，沒想在周四無故缺席練球後，周五球團到宿舍找他已經不見他的行李，下周球團也會與FIBA進行溝通，並以合約精神處理後續事宜。

戰神在日前找來過去來台打球就有過爭議事件的史東，不過昨天卻傳出史東現身蒙古，台新育樂也在今天發出聲明，強調史東未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律，並將向FIBA提出制裁。

台新育樂總經理林祐廷指出，史東確實是在沒有解約的狀態下離隊，「他有提出他希望離隊，我們沒有答應，他這周二、三、四有跟他溝通，周四也試著跟他溝通，但他沒有到練習，到周四晚上聽到他可能會去蒙古，他周四沒有來練習就覺得怪怪，周五到他宿舍找他，多次敲門沒有回應，用鑰匙進去看一下，他行李都撤了。昨天大家都看到他在蒙古出現，球團會以合約精神處理後續，也會跟FIBA溝通。」

對於史東擅自離隊原因，林祐廷表示可能與他對上場時間感到不滿有關，「可能對於他打得時間不夠多，進攻不是以他為主，大家對他認知他是得分球員，他覺得上場時間不夠多，覺得不滿。」

林祐廷指出，雖然大概知道史東前往蒙古的原因，但目前仍未收到關於他的轉會證明通知，必須在收到相關公文後才能對應處理，對於網友質疑球隊管理是否也出現疏漏，他則說：「他不告知就訂機票，沒辦法限制他，我們還是有給球員空間，練習完要做什麼不太管，這是球員該有的專業態度，在這周前沒有問題，這周突然怪怪才有跟他溝通。未來我們也會相對應處理，球員來不爽就走，要避免這東西發生。」

在史東擅自離隊後，加上基德腳傷缺陣、新洋將弗利沙腸胃炎，讓戰神今天在主場迎戰新北國王只能以單洋將梅克應戰，對於是否再補進新洋將，林祐廷說：「我們持續還是會看洋將，但就看洋將狀況，3月9日剩一個月，再看要不要補強。」