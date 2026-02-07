聽新聞
TPBL／史東擅自離隊現身蒙古聯賽 戰神循法律途徑處理
針對近日傳出台北台新戰神洋將史東現於蒙古聯盟出賽之相關訊息，台北台新戰神今天說明，球團並未與史東解除合約關係，史東於未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律。
台北戰神球團對於史東此不負責任且破壞團隊運作之行為，予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會（FIBA）提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。
台北台新戰神強調，球團始終重視團隊紀律、合約精神與職業態度，任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。
