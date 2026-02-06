HBL／前一天遭準絕殺不氣餒 能仁咬下松山保晉級4強生機

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
能仁以6分差距險勝衛冕軍松山，拿下8強賽首勝。記者葉信菉／攝影
能仁以6分差距險勝衛冕軍松山，拿下8強賽首勝。記者葉信菉／攝影

在昨天的8強賽首戰於比賽最後一刻遭到東泰高中準絕殺，晉級4強之路拉響警報後，能仁家商在今天與松山高中的關鍵戰役中，在整場比賽一路領先的情況下，雖然比賽最後階段又一度被松山追到2分差，但這次他們未再讓勝利從眼前溜走，以84：78險勝松山，保住晉級一線生機。

能仁今天對上衛冕軍「綠色神盾」松山以呂宥叡、莊肇紘皆攻下18分表現最佳，加上攻下13分的謝瑋恩在比賽最後階段接連投進關鍵球，以6分差距險勝松山，拿下8強賽首勝後，也讓松山苦吞首敗。

談到昨天遭到東泰準絕殺，能仁教練李正豪表示，「小朋友昨天雖然輸掉一場比賽，但他們的鬥志和信心並沒有因此掉下來，今天上場每個球員都還是很努力展現在場上有所表現，即使到最後又被對手追近，他們也沒有因此放棄，把壓力扛住。」

在8強賽前兩天打完後，南湖、東泰、南山皆拿下2連勝，在晉級戰中保有優勢，能仁與松山則以1勝1敗排名第4、5名。

