HBL／南湖高一雙槍飆分大勝光復38分 新人王選誰教練左右為難

在8強賽首戰就大勝東山高中25分後，南湖在今天碰上光復高中更是大開殺戒，在第四節一度取得50分以上的領先優勢，最終在全隊12人11人有得分紀錄下，以92：54大勝光復，收下10連勝。

去年重返小巨蛋4強舞台的南湖，本學年雖然面臨教練團異動，但從預賽階段至今還未吞過敗績，也被視為今年奪冠熱門球隊，在8強賽首戰面對東山高中就在全隊6人得分上雙下，以25分差距拉出9連勝。

而今天南湖則是碰上上學年在季軍戰擊敗他們的光復，雙方本學年複賽階段接手時，南湖在練兵的情況下最終以6分差距取勝，不過今天雙方再度在準決賽交手，南湖則是從開賽就繃緊神經出戰，上半場打完就已經攻下55分，並取得高達33分領先。

易籃後，南湖更是透過防守讓光復進攻窒礙難行單節僅有11分進帳，第四節中段南湖更一度領先到50分以上，最終南湖也以38分差距大勝光復，收下8強賽2連勝，且前兩戰合計贏了對手63分。

南湖今天在先發球員出賽都未達19分下，仍有4人得分上雙，其中幸宇勝攻下20分外帶9籃板，陳泓宇與王以勒兩位高一菜鳥也分別有20分、8籃板與15分進帳，打出新人王氣勢。

對於從複賽只贏光復6分到今天以38分差距大勝，南湖助理教練吳正杰表示，複賽交手時由於南湖已經篤定分組第一名，所以球隊也嘗試不同組合，並進行一些陣容上的調整，與今天的心態是完全不同層級的，「不過我們還是把自己做好，這個階段大家比較看好我們，其他球隊可能會把心思放在其他對戰，但我們就是做好自己。」