HBL／南湖高一雙槍飆分大勝光復38分 新人王選誰教練左右為難
在8強賽首戰就大勝東山高中25分後，南湖在今天碰上光復高中更是大開殺戒，在第四節一度取得50分以上的領先優勢，最終在全隊12人11人有得分紀錄下，以92：54大勝光復，收下10連勝。
去年重返小巨蛋4強舞台的南湖，本學年雖然面臨教練團異動，但從預賽階段至今還未吞過敗績，也被視為今年奪冠熱門球隊，在8強賽首戰面對東山高中就在全隊6人得分上雙下，以25分差距拉出9連勝。
而今天南湖則是碰上上學年在季軍戰擊敗他們的光復，雙方本學年複賽階段接手時，南湖在練兵的情況下最終以6分差距取勝，不過今天雙方再度在準決賽交手，南湖則是從開賽就繃緊神經出戰，上半場打完就已經攻下55分，並取得高達33分領先。
易籃後，南湖更是透過防守讓光復進攻窒礙難行單節僅有11分進帳，第四節中段南湖更一度領先到50分以上，最終南湖也以38分差距大勝光復，收下8強賽2連勝，且前兩戰合計贏了對手63分。
南湖今天在先發球員出賽都未達19分下，仍有4人得分上雙，其中幸宇勝攻下20分外帶9籃板，陳泓宇與王以勒兩位高一菜鳥也分別有20分、8籃板與15分進帳，打出新人王氣勢。
對於從複賽只贏光復6分到今天以38分差距大勝，南湖助理教練吳正杰表示，複賽交手時由於南湖已經篤定分組第一名，所以球隊也嘗試不同組合，並進行一些陣容上的調整，與今天的心態是完全不同層級的，「不過我們還是把自己做好，這個階段大家比較看好我們，其他球隊可能會把心思放在其他對戰，但我們就是做好自己。」
談到球隊今天兩位小高一陳泓宇與王以勒持續打出好表現，吳正杰也坦言要從中選出一人成為新人王實在相當困難，不過現階段身材較高大的陳泓宇對於球隊確實更為重要，尤其在球隊一哥周佑承有狀況時，陳泓宇將扛起更重責任，「不過不僅是他們兩個，去年U16代表隊的幾個小高一，在經過更高層級的賽事洗禮後，表現也都很亮眼，都不像高一新鮮人。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言