HBL／紀伍柏俊再繳34分鬼神數據 東泰逆轉彰縣成功8強賽2連勝

HBL男子組八強賽在首日就有兩場比賽打到最後一刻才分出勝負後，今天首場東泰高中與彰縣成功之戰再度激烈拉鋸，比賽最後階段還一度大幅落後的東泰，靠著連續的三分球命中，包括紀伍柏俊在倒數階段投進追平三分球又送出關鍵火鍋，將比賽帶入延長賽，最終東泰也在延長賽以97：84勝出，收下2連勝。

東泰在8強賽首日就與能仁拉鋸到比賽最後一刻，才靠著張勝淇關鍵進球以2分差距險勝能仁，拿下首勝，而今天對上彰縣成功，東泰再度陷入苦戰，在開賽慢熱的情況下，東泰首節僅拿下12分，讓彰縣成功取得13分領先。

不過接下來三節東泰展開猛烈反撲，尤其是去年12月就有大三元演出的紀伍柏俊火力全開，幫助東泰在前三節打完追到僅剩2分差距，第四節彰縣成功一度將比分差距拉開，但東泰不但沒有放棄比賽，還靠著連續三分球命中，其中包括紀伍柏俊在倒數8秒投進追平比數三分球，又在彰縣成功最後一波進攻中賞了對手一記麻辣鍋，將比賽帶入延長賽。

延長賽東泰乘勝追擊，反觀彰縣成功不但出現氣力放盡的狀況還出現傷兵，讓東泰一口氣將領先優勢擴大到雙位數，最終東泰就以13分差距拿下8強賽2連勝，彰縣成功則是苦吞2連敗。

東泰紀伍柏俊今天攻下34分另外有9籃板、8抄截、6助攻的鬼神數據，至於許恩翔則有18分、8籃板，羅雄威12分、20籃板；彰縣成功則以張承曄14分、16籃板、7助攻、6阻攻最佳。