快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

HBL／紀伍柏俊再繳34分鬼神數據 東泰逆轉彰縣成功8強賽2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
東泰高中紀伍柏俊（中）攻下34分另外有9籃板、8抄截、6助攻。記者葉信菉／攝影
東泰高中紀伍柏俊（中）攻下34分另外有9籃板、8抄截、6助攻。記者葉信菉／攝影

HBL男子組八強賽在首日就有兩場比賽打到最後一刻才分出勝負後，今天首場東泰高中與彰縣成功之戰再度激烈拉鋸，比賽最後階段還一度大幅落後的東泰，靠著連續的三分球命中，包括紀伍柏俊在倒數階段投進追平三分球又送出關鍵火鍋，將比賽帶入延長賽，最終東泰也在延長賽以97：84勝出，收下2連勝。

東泰在8強賽首日就與能仁拉鋸到比賽最後一刻，才靠著張勝淇關鍵進球以2分差距險勝能仁，拿下首勝，而今天對上彰縣成功，東泰再度陷入苦戰，在開賽慢熱的情況下，東泰首節僅拿下12分，讓彰縣成功取得13分領先。

不過接下來三節東泰展開猛烈反撲，尤其是去年12月就有大三元演出的紀伍柏俊火力全開，幫助東泰在前三節打完追到僅剩2分差距，第四節彰縣成功一度將比分差距拉開，但東泰不但沒有放棄比賽，還靠著連續三分球命中，其中包括紀伍柏俊在倒數8秒投進追平比數三分球，又在彰縣成功最後一波進攻中賞了對手一記麻辣鍋，將比賽帶入延長賽。

延長賽東泰乘勝追擊，反觀彰縣成功不但出現氣力放盡的狀況還出現傷兵，讓東泰一口氣將領先優勢擴大到雙位數，最終東泰就以13分差距拿下8強賽2連勝，彰縣成功則是苦吞2連敗。

東泰紀伍柏俊今天攻下34分另外有9籃板、8抄截、6助攻的鬼神數據，至於許恩翔則有18分、8籃板，羅雄威12分、20籃板；彰縣成功則以張承曄14分、16籃板、7助攻、6阻攻最佳。

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／林念臻飆罕見抄截大三元 南山女籃8強奪2連勝

HBL／光復失誤致命 南山「準絕殺」神奇逆轉

圖輯／HBL 潘彥銘大三元、劉廷寬22分　松山逆轉擊退彰縣成功

HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

相關新聞

HBL／延長賽逆轉勝 紀伍柏俊攻下全場最高34分

ＨＢＬ男子組準決賽今天由東泰高中對上彰縣成功高中，成功高中首節便打出雙位數領先，雙方一路拉鋸到第四節尾端，東泰高中靠著接...

HBL／紀伍柏俊再繳34分鬼神數據 東泰逆轉彰縣成功8強賽2連勝

HBL男子組八強賽在首日就有兩場比賽打到最後一刻才分出勝負後，今天首場東泰高中與彰縣成功之戰再度激烈拉鋸，比賽最後階段還...

HBL／林念臻飆罕見抄截大三元 南山女籃8強奪2連勝

高中籃球聯賽（HBL）南山高中今天靠著主力球星林念臻飆進33分、10助攻、10抄截、締造難得「抄截大三元」紀錄，終場南山...

TPBL／提升賽事判決品質 聯盟商請籃協遴派裁判支援

TPBL聯盟在今天公告，為持續提升賽事判決品質，並促進國內裁判資源交流，聯盟特別商請中華民國籃球協會共同協助遴派裁判支援...

PLG／馬爾他巨獸又回來了 德古拉正式加盟洋基工程 

繼日前TPBL新竹御嵿攻城獅隊宣布簽回洋將辛巴後，PLG洋基工程隊今天也宣布，簽下另一名昔日台籃巨獸，與德古拉（Samu...

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

受到桃園巨蛋整修影響，近期展開主場流浪之旅的桃園璞園領航猿，在日前前往板橋體育館進行主場賽事引發討論後，PLG聯盟今天再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。