HBL／林念臻飆罕見抄截大三元 南山女籃8強奪2連勝
高中籃球聯賽（HBL）南山高中今天靠著主力球星林念臻飆進33分、10助攻、10抄截、締造難得「抄截大三元」紀錄，終場南山高中以84比71力退苗栗高商，進帳8強階段2連勝。
已連續2季無緣躋身女子組4強之列的南山高中，本季在「雙臻連線」林念臻、謝依臻帶領下，搭配主控王峟筑串聯球隊攻勢，力拚重返小巨蛋門票。
進入8強階段，南山女籃展現企圖心，不僅昨役在延長賽扳倒傳統強權淡水商工，提振整體信心，今天對戰苗商則靠著林念臻飆進33分、10助攻、10抄截，加上謝依臻挹注20分，而王峟筑貢獻9分、10籃板、7助攻，最後如願拿到2連勝。
生涯首度達標「大三元」里程碑，林念臻賽後接受媒體聯訪時表示，比賽結束才知道完成紀錄，當下感覺有點意外，畢竟沒想到有這麼多抄截，並自評目前團隊氣氛不錯，所有人的心都凝聚在一起，「真的很想要拚進小巨蛋（4強）。」
本季接下南山女籃兵符的「籃球精靈」文祺提到，林念臻就是陣中關鍵球員，並稱讚愛徒從國中就展現過人資質，打球相當聰明，「我不會跟她講太多，畢竟好的球員懂得自我調整，除非她主動詢問，我才會給予建議。」
另外，尋求締造3連霸的北一女中，今天面對永平高中繳出恐怖的團隊戰力，不僅留下全員得分紀錄，更有6人得分達到雙位數，從比賽一開始就迅速奠定勝基，終場轟破百分以108比43輕鬆獲勝。
