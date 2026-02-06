快訊

中央社／ 新北6日電
林念臻。資料照
高中籃球聯賽（HBL）南山高中今天靠著主力球星林念臻飆進33分、10助攻、10抄截、締造難得「抄截大三元」紀錄，終場南山高中以84比71力退苗栗高商，進帳8強階段2連勝。

已連續2季無緣躋身女子組4強之列的南山高中，本季在「雙臻連線」林念臻、謝依臻帶領下，搭配主控王峟筑串聯球隊攻勢，力拚重返小巨蛋門票。

進入8強階段，南山女籃展現企圖心，不僅昨役在延長賽扳倒傳統強權淡水商工，提振整體信心，今天對戰苗商則靠著林念臻飆進33分、10助攻、10抄截，加上謝依臻挹注20分，而王峟筑貢獻9分、10籃板、7助攻，最後如願拿到2連勝。

生涯首度達標「大三元」里程碑，林念臻賽後接受媒體聯訪時表示，比賽結束才知道完成紀錄，當下感覺有點意外，畢竟沒想到有這麼多抄截，並自評目前團隊氣氛不錯，所有人的心都凝聚在一起，「真的很想要拚進小巨蛋（4強）。」

本季接下南山女籃兵符的「籃球精靈」文祺提到，林念臻就是陣中關鍵球員，並稱讚愛徒從國中就展現過人資質，打球相當聰明，「我不會跟她講太多，畢竟好的球員懂得自我調整，除非她主動詢問，我才會給予建議。」

另外，尋求締造3連霸的北一女中，今天面對永平高中繳出恐怖的團隊戰力，不僅留下全員得分紀錄，更有6人得分達到雙位數，從比賽一開始就迅速奠定勝基，終場轟破百分以108比43輕鬆獲勝。

籃球
相關新聞

HBL／延長賽逆轉勝 紀伍柏俊攻下全場最高34分

ＨＢＬ男子組準決賽今天由東泰高中對上彰縣成功高中，成功高中首節便打出雙位數領先，雙方一路拉鋸到第四節尾端，東泰高中靠著接...

HBL／紀伍柏俊再繳34分鬼神數據 東泰逆轉彰縣成功8強賽2連勝

HBL男子組八強賽在首日就有兩場比賽打到最後一刻才分出勝負後，今天首場東泰高中與彰縣成功之戰再度激烈拉鋸，比賽最後階段還...

HBL／林念臻飆罕見抄截大三元 南山女籃8強奪2連勝

TPBL／提升賽事判決品質 聯盟商請籃協遴派裁判支援

TPBL聯盟在今天公告，為持續提升賽事判決品質，並促進國內裁判資源交流，聯盟特別商請中華民國籃球協會共同協助遴派裁判支援...

PLG／馬爾他巨獸又回來了 德古拉正式加盟洋基工程 

繼日前TPBL新竹御嵿攻城獅隊宣布簽回洋將辛巴後，PLG洋基工程隊今天也宣布，簽下另一名昔日台籃巨獸，與德古拉（Samu...

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

受到桃園巨蛋整修影響，近期展開主場流浪之旅的桃園璞園領航猿，在日前前往板橋體育館進行主場賽事引發討論後，PLG聯盟今天再...

