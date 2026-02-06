快訊

PLG／馬爾他巨獸又回來了 德古拉正式加盟洋基工程 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洋基工程隊宣布簽下「馬爾他巨獸」德古拉。圖／新竹洋基工程隊提供
洋基工程隊宣布簽下「馬爾他巨獸」德古拉。圖／新竹洋基工程隊提供

繼日前TPBL新竹御嵿攻城獅隊宣布簽回洋將辛巴後，PLG洋基工程隊今天也宣布，簽下另一名昔日台籃巨獸，與德古拉（Samuel Deguara）完成簽約，補強團隊禁區高度與護框能量。

現年34歲，身高230公分，來自馬爾他（Malta）的德古拉過去曾多次效力台灣球隊，包含PLG台北富邦勇士、台鋼獵鷹等隊伍，亦曾參與TAT亞洲籃球巡迴賽加盟台北野馬，具備豐富的賽場經驗。洋基工程球團表示，希望透過德古拉的高度鞏固禁區，進一步提升對抗性，增加二波籃板和進攻機會。

對於再度回鍋台灣籃壇，德古拉說：「很開心能再次回到台灣，加入洋基工程。我會用最快的速度融入團隊，展現自己的優勢和經驗。防守是首要目標，我會保護禁區，進攻端透過掩護為隊友創造更多出手機會，全力以赴迎接主場賽事。」

籃球
