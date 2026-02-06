快訊

台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！家屬怒開記者會

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿。資料照
領航猿。資料照

受到桃園巨蛋整修影響，近期展開主場流浪之旅的桃園璞園領航猿，在日前前往板橋體育館進行主場賽事引發討論後，PLG聯盟今天再宣布，領航猿例行賽4、5月主場賽程，將於台中、新竹及桃園三地開戰，而台中的賽事也將提早1小時於16點00開打，敬邀球迷朋友踴躍進場看球、替喜歡的球星及球隊加油打氣。

領航猿4、5月主場賽程更新如下：

主場館：洲際迷你蛋

4/4（六）16:00 vs. 新竹洋基工程

4/5（日）16:00 vs. 台北富邦勇士

主場館：新竹市體育館

5/2（六）17:00 vs. 台南台鋼獵鷹

5/3（日）17:00 vs. 新竹洋基工程

主場館：桃園巨蛋

5/16（六）17:00 vs. 台南台鋼獵鷹

5/17（日）17:00 vs. 新竹洋基工程

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園長者凌晨3點冷風坐診所外等掛號 警提醒還早送返家

經典古早味點心！ 基隆廟口人氣排隊爆漿美食 「李記麵粉煎」在竹蓮市場也吃得到囉

桃園南門公有市場重新開張 限量加菜金快來搶

清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了

相關新聞

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

受到桃園巨蛋整修影響，近期展開主場流浪之旅的桃園璞園領航猿，在日前前往板橋體育館進行主場賽事引發討論後，PLG聯盟今天再...

TPBL／戰神11日主場「心動來電」 韓籍女神李素泳、朴恩惠中場演出 

TPBL台北台新戰神隊本周重返主場，2月7、8、11日迎來保瑞集團《Mars Retro Night》主題日，以2000...

TPBL／傷癒歸隊展現積極度 唐維傑盼帶來能量助海神擺脫低潮 

TPBL高雄全家海神職業籃球隊2月7日、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主題...

HBL／光復失誤致命 南山「準絕殺」神奇逆轉

從外卡晉級的光復高中，今天114學年HBL甲級八強賽首戰和南山高中一路比分緊咬，第四節尾聲光復還握有6分領先，但關鍵時刻...

HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

HBL男甲衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱亂流，在隊長潘彥銘16分、12籃板、11助攻「大三元」和劉廷寬22分領軍下後來居...

HBL／「四強是低標」南湖：不能敗給自己

上學年重返HBL男甲級4強的南湖高中，12強複賽打出5戰全勝成績，連同預賽仍未嘗敗績，今天8強賽首戰碰東山高中也是上半場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。