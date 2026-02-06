TPBL／戰神11日主場「心動來電」 韓籍女神李素泳、朴恩惠中場演出 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
11日中場「心動來電」登場，由 Taishin Wonders 競技女神 Kira 領軍韓籍啦啦隊李素泳、朴恩惠登場表演。圖／台新育樂提供
11日中場「心動來電」登場，由 Taishin Wonders 競技女神 Kira 領軍韓籍啦啦隊李素泳、朴恩惠登場表演。圖／台新育樂提供

TPBL台北台新戰神隊本周重返主場，2月7、8、11日迎來保瑞集團《Mars Retro Night》主題日，以2000年代台灣籃球記憶為主軸，帶領戰友們找回青春熱血的籃球回憶，並同步推出全新商品。

11日中場「心動來電」登場，由 Taishin Wonders競技女神Kira領軍韓籍啦啦隊李素泳、朴恩惠，以及男神成員傳恩、皓皓、雲翔、Enso帶來競技演出。談到此次挑戰，素泳直言，「對我來說，不只是表演，而是一段超越自我、成長的過程。」成員們跳脫舒適圈、嘗試高難度技巧，展現Taishin Wonders持續進化的舞台能量，邀請戰友進場見證令人心跳加速的主場時刻。

今年度Taishin Wonders特別規劃「心動來電」中場演出，作為成員突破自我、嘗試不同表演樣貌的舞台。過去幾個月，團隊已陸續安排不同形式的挑戰編排，包含 12 月由蔓妮、黑黑與顗安挑戰可愛舞風，跳脫原本的酷帥形象，1月則由菲菲、沛沛、Cooper、Tofu嘗試雙人舞組合。本次「心動來電」以競技啦啦隊作為挑戰方向，讓團隊中具備競技背景的成員持續精進，同時也讓素泳、恩惠跨出舞蹈領域。

兩位去年三月加入團隊時，即使對競技訓練感到恐懼，但深知為Taishin Wonders演出元素一環仍認真投入，恩惠更特別於上賽季結束後主動表達，「希望能成為首位在台灣成功挑戰競技啦啦隊演出的韓籍成員。」這份主動挑戰的企圖心，也成為此次選擇競技挑戰的重要原因之一。

競技演出核心由中華隊國手、競技女神Kira擔任，融入國際賽事等級的技巧編排，包含空拋中的X-out與轉體 720，翻騰動作則結合助跑內轉後手翻及後空翻的連續翻騰展現。Kira坦言準備過程相當緊張，「整體難度與觀賞性都相較之前高。希望大家到場為我加油，當我的啦啦隊，一起完成難得的演出。 」

為克服對高度的恐懼，素泳特別進行攀岩訓練，逐步建立對身體與空間的信任。恩惠則完成生涯首次空拋與高層站位嘗試，並挑戰金字塔站位登上第三層。男神們在過程中扮演關鍵角色，從翻騰技巧、空拋保護到多層次支撐動作，全程提供穩定後盾，Enso也進一步挑戰高難度翻騰技巧，展現紮實訓練成果。

恩惠笑說，當真正相信在下方支撐的夥伴時，對高度的恐懼也慢慢減少，「那一刻才發現，原來自己真的做得到。」Kira 也分享，素泳與恩惠在訓練中的投入態度令人印象深刻，「即使害怕，她們仍選擇反覆嘗試，沒有輕言放棄。」也讓這次演出不只呈現技巧本身，更展現團隊之間建立信任、共同完成挑戰的過程。

籃球
