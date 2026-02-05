HBL／光復失誤致命 南山「準絕殺」神奇逆轉

從外卡晉級的光復高中，今天114學年HBL甲級八強賽首戰和南山高中一路比分緊咬，第四節尾聲光復還握有6分領先，但關鍵時刻卻出現接連發球失誤，最後2.4秒的關鍵失誤更讓南山獲得最後一擊機會，200公分的高三中鋒姚冠佑直接壓到禁區放進超前分，「準絕殺」助南山戲劇性以86：85奪勝。

南山首節以28：27微幅領先，半場仍以50：46佔上風，但三節打完64：64戰平，光復石竣霆、何鉦凱接連飆進三分彈，加上去年「新人王」莊立安發揮，光復打出一波10：0攻勢；南山靠陳展維連進兩記三分彈縮小差距，但莊立安外線進球後光復仍握有83：77領先。

陳展維三分球破網讓南山保有一線生機，光復又發生發球失誤讓南山進球，39.4秒謝旻耕罰球得手讓南山一波7：0攻勢反超比分。光復王耀霆最後21.2秒的帶一步跳投讓光復取得領先，南山進攻又無果，光復最後2.4秒握有球權看似勝利在望，不料卻再度出現發球失誤，讓南山絕處逢生；陳展維發球找到下沉的姚冠佑，他籃下進球後時間只剩0.6秒，讓南山戲劇性完成驚天逆轉。

第二節一度扭到右腳踝退場，全場拿8分、11籃板的姚冠佑成最後功臣，自己都形容很難置信，「第一個機會是給謝旻耕，沒有傳裡面，隊友跟教練有說要相信自己出手，接到球就自己放球，就進了。」第一次投進制勝球，他笑說：「真的很爽，滿不可思議的感覺。」

南山教練陳柏廷強調，光復是難纏對手，今天有許多球員都有不錯發揮，不過自家球員也有挺身而出，像當最後英雄的姚冠佑前段籃板雖沒鞏固好，但成功執行最後一擊，「每個人都要能當大將，不能只當兵。」