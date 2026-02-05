快訊

台指期夜盤劇震逾500點 法人：美股止穩前這件事機率高

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

圖輯／HBL 潘彥銘大三元、劉廷寬22分　松山逆轉擊退彰縣成功

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
松山高中今天以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。記者季相儒／攝影
松山高中今天以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。記者季相儒／攝影

HBL男甲級衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱狀況，在隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」，搭配劉廷寬攻下22分帶領下，後來居上以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。

114學年男甲八強新面孔彰縣成功開賽氣勢強勁，率先打出6：0攻勢，不過松山首節外線12投5中，仍以24：27緊咬比分。第二節松山火力全開，單節灌進30分，半場結束以54：47取得領先。

松山第三節打完將比分拉開至82：63。決勝節松山進攻一度當機，被成功打出19：7反撲，將差距縮小至7分，關鍵時刻劉廷寬連續進球穩住戰局，最終仍守住勝果。

松山高中隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」。記者季相儒／攝影
松山高中隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中任語璿攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中任語璿攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中呂書瑋攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中呂書瑋攻下20分。記者季相儒／攝影

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

圖輯／HBL 南湖高中9連勝強勢晉級 8強首戰25分差擊退東山

HBL／「四強是低標」南湖：不能敗給自己

HBL／去年ACL賽季報銷 東泰「澎湖奇兵」致勝球氣走能仁

相關新聞

HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

HBL男甲衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱亂流，在隊長潘彥銘16分、12籃板、11助攻「大三元」和劉廷寬22分領軍下後來居...

HBL／「四強是低標」南湖：不能敗給自己

上學年重返HBL男甲級4強的南湖高中，12強複賽打出5戰全勝成績，連同預賽仍未嘗敗績，今天8強賽首戰碰東山高中也是上半場...

HBL／去年ACL賽季報銷 東泰「澎湖奇兵」致勝球氣走能仁

東泰高中來自澎湖的前鋒張勝淇上個賽季因右膝前十字韌帶（ACL）斷裂，HBL賽季提前報銷，今年最後一個賽季誓言「補回來」，...

東超／領航猿不敵琉球黃金國王仍晉級6強 國王輸球晉級看對手臉色

東亞超級聯賽（EASL）分組賽進入最後階段，我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王在今天分別對上日本B聯盟強敵琉球黃金...

TPBL／增加後場戰力 戰神簽下雙能衛弗利沙

台新育樂今宣布，拿過U19世青賽金牌的美國後衛弗利沙（Michael Frazier II）正式加盟台北台新戰神隊，增加...

PLG／角逐年度獎項須出賽18場 年度第一隊、防守第一隊維持無位置劃分

PLG今天公布2025-26球季將會頒發的年度獎項，預計將會有19個獎項讓球員、教練及球團工作人員共同角逐，其中年度第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。