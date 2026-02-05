HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

HBL男甲衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱亂流，在隊長潘彥銘16分、12籃板、11助攻「大三元」和劉廷寬22分領軍下後來居上，以99：89逆轉首闖8強的彰縣成功，114學年第二度完成「大三元」的潘彥銘更喊，要「打下屬於我們的冠軍」。

114學年男甲八強新面孔彰縣成功，開賽打出6：0攻勢，不過松山首節外線12投5中，首節以24：27咬住比分，第二節更灌進30分，半場打完以54：47反超，三節打完領先擴大到82：63；決勝節松山進攻當機，被成功打出19：7攻勢，差距縮小到7分，靠劉廷寬連續進球才穩住勝果。

「進入狀況太慢了，不能這樣。」高三的潘彥銘強調，今年目標就是奪冠，且心態和去年沒什麼差別，「去年是學長的冠軍，要創造屬於我們的冠軍，我們也是挑戰者。」

松山上季「吊車尾」晉級4強，台北小巨蛋最後兩場球都上演「下剋上」戲碼，戲劇性打下隊史第7座金盃，教練葉韋喬透露，去年冠軍功臣查傑昨天有回學校勉勵學弟，鼓勵高三球員承擔責任，今天劉廷寬、潘彥銘都有扛起球隊。

潘彥銘國中來自乙級的新莊國中，曾到南山高中和能仁家商試練都沒下文，到松山才終於獲得青睞，他認為這段經歷讓自己更懂得珍惜在甲級舞台的機會；上階段碰東山高中也曾完成大三元，今天在締造特別紀錄，他強調不在意個人數據，「贏球比較重要。」