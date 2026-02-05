HBL／「四強是低標」南湖：不能敗給自己

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
南湖輕取東山高中。記者季相儒／攝影
上學年重返HBL男甲級4強的南湖高中，12強複賽打出5戰全勝成績，連同預賽仍未嘗敗績，今天8強賽首戰碰東山高中也是上半場就取得65：39絕對領先，儘管下半場火力降溫，仍以92：67收下114學年的9連勝。

去年帶南湖打進小巨蛋的教練王浩森因個人因素離隊，金華國中教練吳正杰「救火」加入南湖教練團，擔任助理教練的他提到，南湖兩個教練曾哲彥和林柏宏都是昔日子弟兵，「當初是因為這樣才來幫忙。」南湖本屆15名球員就有8名是吳正杰的金華球員，有過先前的磨合，他笑說高中生比國中生好帶，練球整體「輕鬆愉快」。

吳正杰坦言，今年4強是球隊「低標」，下個目標就是打進冠軍戰，但球員常出現拉開差距就專注力下降的問題，今天就是如此，前兩節都轟下超過30分，下半場兩節合計只有27分，讓他賽後好好念了球員一頓。

「愈被看好就要愈小心，不能敗給自己。」吳正杰提到，除了專注力下降，下半場他也有調整陣容，讓球員都上場磨練，「我的系統是大家都能出手，打團體戰，不打個人。」

南湖今天12人上陣有11人得分、6人得分兩位數，王以勒14分最高，團隊還逼出東山26次失誤，讓東山田亞脩雖有23分、13籃板表現仍以大比數吞下8強首敗。

南湖陳冠緁出手。記者季相儒／攝影
南湖周佑承（右）對抗中出手。記者季相儒／攝影
東山黃紹恩完成15分、15籃板「雙10」表現。記者季相儒／攝影
南湖周佑承（左）飛身上籃。記者季相儒／攝影
南湖張哲瑋（左）突破上籃。記者季相儒／攝影
南湖周佑承（中）跳投出手。記者季相儒／攝影
南湖周佑承（左）飛身上籃。記者季相儒／攝影
