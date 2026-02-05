HBL／去年ACL賽季報銷 東泰「澎湖奇兵」致勝球氣走能仁

東泰高中來自澎湖的前鋒張勝淇上個賽季因右膝前十字韌帶（ACL）斷裂，HBL賽季提前報銷，今年最後一個賽季誓言「補回來」，今天114學年HBL男甲八強賽首戰就在最後5.8秒投進致勝球，助隊以73：71險勝能仁家商，收下重要勝利。

身高187公分的張勝淇小學看爸爸打球而接觸籃球，他遺傳爸爸193公分的好身材，不料升高二的暑假在比賽中右膝ACL斷裂，去年球隊打完八強賽才回歸。比同屆隊友少打一季，張勝淇把握住機會，最後7.1秒東泰發邊線球，接到隊友全億妙傳的他笑說：「教練原本說打另個戰術，全億說發這個，平常練習就有默契，很開心啊，第一次投進致勝球。」

東泰和能仁今天打得拉鋸，第四節能仁一度取得8分領先，東泰在紀伍柏俊連拿5分下回敬10：0攻勢，但能仁又有陳建勳連飆兩記外線獨拿8分，最後7.1秒兩隊71：71戰平。

東泰暫停後由全億發邊線球，他直接把球送到籃下找到空前籃下的張勝淇，進球後剩下5.8秒能仁已沒暫停，推進到前場後最後一擊失手，讓東泰驚濤駭浪中搶下首勝。

第一場勝利拿得辛苦，東泰教練高丁國柱強調八強賽場場關鍵，今天選手也打得有點綁手綁腳，還好關鍵時刻戰術發揮出來，他笑說：「這是前年去日本羽黑高校移訓，他們有用這戰術，滿有用，所以這戰術我們就叫羽黑。」他透露上半場張勝淇就曾跑出空檔，但當時球沒傳出去，最後一擊全億主動說可以嘗試也成功執行。