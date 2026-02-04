東超／領航猿不敵琉球黃金國王仍晉級6強 國王輸球晉級看對手臉色

東亞超級聯賽（EASL）分組賽進入最後階段，我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王在今天分別對上日本B聯盟強敵琉球黃金國王與東京電擊，儘管兩隊都以吞敗收場，但領航猿在以82：88輸球後，仍是確定搶下6強賽門票，連續兩年都順利從分組賽脫穎而出。

本季東超在擴編至12隊參賽的情況下，我國也有3支球隊參賽，其中去年亞軍領航猿與琉球黃金國王、澳門黑熊與馬尼拉電氣分在同組，在各隊休賽季都大力補強的情況下，原被認為晉級難度將會更勝以往。

不過領航猿在分組賽前5戰卻僅對戰馬尼拉電氣輸掉一戰，拉出4勝1敗佳績，而今天的分組賽最後一戰面對琉球黃金國王，領航猿即使輸球也仍有機會透過得失分優勢晉級。

今天作客琉球黃金國王主場，領航猿「夜王」盧峻翔在首節就火力全開猛轟15分，其中包括三分球三投三中，不過也發生洋將葛拉漢在首節就傷退的狀況，兩軍也展開激烈的拉鋸戰。

前三節打完領航猿在少了一名洋將的情況下，仍是與琉球黃金國王戰成平手，甚至在第四節中段還保持領先，不過比賽最後階段領航猿卻出現進攻熄火的狀況，最終在單節僅拿下11分下，以6分差距不敵對手，但仍是順利搶下6強賽門票。

領航猿今天以盧峻翔猛轟32分表現最佳，伯朗則有19分、10籃板、4阻攻，李家慷替補上陣拿下14分，且在防守端也有亮眼表現。

至於另外一場新北國王出戰東京電擊，國王在開賽慢熱的情況下，首節僅拿下13分，不過上半場打完也追到5分差距，但易籃後東京電擊在安藤周人單節砍進3記三分球領軍下，一口氣拉開差距，最終以92：79擊敗國王，賞給國王分組賽第3敗，仍將看11日烏蘭巴托野馬與東京電擊之戰結果，確定是否能夠晉級。