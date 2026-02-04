TPBL／增加後場戰力 戰神簽下雙能衛弗利沙

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台新育樂今宣布，拿過U19世青賽金牌的美國後衛弗利沙（Michael Frazier II）正式加盟台北台新戰神隊。圖／戰神隊提供
台新育樂今宣布，拿過U19世青賽金牌的美國後衛弗利沙（Michael Frazier II）正式加盟台北台新戰神隊。圖／戰神隊提供

台新育樂今宣布，拿過U19世青賽金牌的美國後衛弗利沙（Michael Frazier II）正式加盟台北台新戰神隊，增加球隊後場調度的靈活性。

身高192公分的弗利沙，自2016年展開職業生涯，先後於NBA與NBA G League出賽，2018–19賽季效力Rio Grande Valley Vipers，隨隊奪下G League總冠軍。他在去年三月FIBA西亞超級聯賽出賽3場，繳出場均22.3分、三分球命中率45%的表現。

台新育樂總經理林祐廷評價弗利沙是兼具得分與控球能力的後衛，可貢獻外線火力並分擔團隊現有主控壓力，讓整體調度更具彈性。

弗利沙畢業於NCAA一級名校佛羅里達大學，2013–14賽季全季先發出賽，場均貢獻12.4分，三分球命中率達4成47隨隊闖進NCAA四強，為球隊主要進攻火力來源之一，也是2013年美國U19世界盃金牌班底；他在2016年展開職業生涯，投入NBA體系發展，2020年轉戰海外聯賽，征戰澳洲、中國、約旦、黎巴嫩、伊朗等地，2025-26賽季於伊朗聯賽貢獻場均27.4分、3.3助攻、2.1抄截、三分球命中率4成2。

林祐廷指出，弗利沙擁有良好外線穩定度與傳導能力，不需要大量持球，也能協助得分與控球分配，防守態度積極，具備良好站位與輪轉觀念，有助提升後場整體防守穩定度。

弗利沙已抵台並投入團隊訓練，球團期待他盡快融入團隊，全力拚戰接下來比賽，弗利沙也很興奮能成為戰神的一份子，他說：「期待與隊友一起拚戰，幫助球隊贏下更多比賽。」

籃球
