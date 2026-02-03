PLG／谷毛唯嘉20分領軍 獵鷹半場僅讓洋基工程得29分輕鬆取勝

PLG台南台鋼獵鷹今天在主場展現強大統治力，靠著後衛谷毛唯嘉全場最高20分領軍，加上洋將貝納師、翟蒙雙雙繳出「雙十」數據，最終以86：67擊敗洋基工程，取得3連勝，目前獵鷹穩居聯盟第2位，與第3名的富邦勇士拉開至3場勝差。

開季至今一勝難求的洋基工程尋求突破，今天不僅「開箱」新洋將柯瓦隆，並將後衛莊朝勝拉上先發，變陣策略在首節奏效，僅以18：19微幅落後。然而進入次節，獵鷹火力全開，谷毛唯嘉展現進攻欲望完成「4分打」，搭配多比的防守抄截反擊；反觀洋基進攻陷入嚴重乾旱，單節僅得11分，半場打完獵鷹以48：29大幅領先，洋基更以上半場29分，刷新了本季聯盟半場最低得分紀錄。

易籃後，洋基雖在庫薩斯與喬治金的帶領下曾一度追至12分差，但關鍵時刻失誤葬送反撲機會，末節獵鷹郭少傑挺身而出，接連飆進關鍵三分球徹底澆熄對手反擊氣焰，將分差再度拉開至20分以上，奠定勝局。

獵鷹此役4人得分上雙，谷毛唯嘉20分、6助攻表現最佳，翟蒙貢獻16分、13籃板，貝納師則有15分、10籃板；至於洋基則以庫薩斯的18分、8籃板表現較佳。

谷毛唯嘉賽後坦言，全隊都記取上季季後賽不敵富邦勇士以及與東亞超級聯賽（EASL）門票擦身而過的教訓，他說：「我們陣中包含我、白薩和少傑哥都記住了那種感覺，暑假更加努力訓練，目標是全力爭取PLG總冠軍，並爭取參加東超的機會。」

今天重回先發並繳出 11 分的郭少傑，也是球隊贏球功臣。面對先前的低潮，他分享心境，「我就是不斷訓練找出問題，做對的事情，自然會有好結果。」