TPBL／轟36分破夢想家魔鬼主場 林書緯奪單周MVP

TPBL新北國王隊上周南下踢館福爾摩沙夢想家隊，在過往被視為「魔鬼主場」的客場成功帶走勝利，此役最大關鍵正是狀態火燙、全面發揮的後場核心林書緯，憑藉高效率的進攻輸出與攻守串聯能力，獲選TPBL第16周最有價值球員（MVP）。

此戰之前，國王已連續兩個賽季未曾在夢想家主場取勝，林書緯開賽便展現強烈侵略性，全場攻下36分，外線9投7中，三分球命中率高達77.8%，多次在關鍵時刻以果斷出手拉開比分。

除了外線火力全面爆發，林書緯也透過切入單吃班提爾，並在高柏鎧面前毫不畏懼地拔起投射三分，貢獻8助攻、3籃板與3抄截，不僅是得分箭頭，更有效串聯團隊攻勢。

在林書緯的帶領下，國王打破夢想家主場魔咒，不僅收下關鍵勝利，也進一步拉近與聯盟第4名之間的勝差，為季後賽席次競逐增添重要籌碼。

談到近期狀態，林書緯賽後受訪時指出，「最大的改變是防守，每個人做好該做的。」