NCAA／賀博率哈佛奪2連勝 獲常春藤聯盟單週最佳球員

中央社／ 記者陳容琛台北3日電
賀博(右)。 美聯社
賀博(右)。 美聯社

身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博（Robert Hinton），靠著上週末繳出場均24分好表現，率隊拿下2連勝，榮膺常春藤聯盟單週最佳球員，同時是生涯第10度獲得此項殊榮。

全美大學體育聯盟（NCAA）哈佛男籃上週末分別對戰布朗大學、耶魯大學，其中台美混血好手賀博表現搶眼，首戰攻下全隊最高22分後，面對強權耶魯同樣維持火燙手感、轟進全場最高26分，最後幫助哈佛拿到2連勝。

上週末賀博場均貢獻24分、3籃板、3.5助攻，投籃命中率達54.1%，三分球命中率更高達66.7%，搭配罰球命中率保持86.9%，讓他本季第2度獲選常春藤聯盟（Ivy League）單週最佳球員，同時是生涯第10度得到這項殊榮。

曾被美媒ESPN評為「四星高中生」的賀博潛力備受期待，甚至上季以全票之姿獲選常春藤聯盟最佳新秀，而他在去年亞洲盃婉拒美國U19代表隊的邀請，選擇攜手哥哥賀丹（Adam Hinton）披上台灣隊戰袍，並幫助台灣男籃睽違12年打進8強。

歷經成人國際賽舞台的洗禮後，賀博本季從菜鳥年的生澀蛻變，不僅扛下更多責任，各項數據也幾乎呈現成長趨勢，尤其進入2026年後整體表現更穩定，目前已連續7戰得分達到雙位數，無疑是哈佛主力球星。

籃球 賀博

