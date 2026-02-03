PLG／率獵鷹斷領航猿11連勝 谷毛唯嘉獲單周MVP
PLG今天公布2025-26球季第15周單周最佳球員，由台南台鋼獵鷹隊本土後衛谷毛唯嘉榮獲殊榮。
獵鷹上周2場主場賽事都打下勝利，谷毛唯嘉兩戰場均繳出17.5分、3.0籃板、8.0助攻的全面表現，是球隊2連勝重要人物，尤其上周六對聯盟龍頭桃園璞園領航猿隊的賽事，他攻下18分並送出8次助攻，成為終結領航猿開季11連勝的大功臣。
谷毛唯嘉穩定的表現獲選上周聯盟單週最佳球員，這也是獵鷹連兩周獲獎，第14周的單周最佳球員由洋將翟蒙拿下。
獵鷹目前戰績7勝6敗暫居聯盟第2，今晚將在主場成功大學出戰新竹洋基工程隊，挑戰主場3連勝。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言