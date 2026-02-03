PLG／率獵鷹斷領航猿11連勝 谷毛唯嘉獲單周MVP

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
谷毛唯嘉獲得第15周MVP。圖／PLG提供
PLG今天公布2025-26球季第15周單周最佳球員，由台南台鋼獵鷹隊本土後衛谷毛唯嘉榮獲殊榮。

獵鷹上周2場主場賽事都打下勝利，谷毛唯嘉兩戰場均繳出17.5分、3.0籃板、8.0助攻的全面表現，是球隊2連勝重要人物，尤其上周六對聯盟龍頭桃園璞園領航猿隊的賽事，他攻下18分並送出8次助攻，成為終結領航猿開季11連勝的大功臣。

谷毛唯嘉穩定的表現獲選上周聯盟單週最佳球員，這也是獵鷹連兩周獲獎，第14周的單周最佳球員由洋將翟蒙拿下。

獵鷹目前戰績7勝6敗暫居聯盟第2，今晚將在主場成功大學出戰新竹洋基工程隊，挑戰主場3連勝。

