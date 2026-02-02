籃球／日本男籃總教練霍瓦斯卸任 八村壘爭議被指是導火線

日本籃球協會（JBA）今天宣布，已經與日本男子國家代表隊總教練霍瓦斯結束合約。協會表示，原因是雙方針對未來國家隊培訓的方向出現差異，協會依據今後整體方針進行評估後，做出終止合約的決定。但有日媒報導，外界認為可能與霍瓦斯和NBA名將八村壘的摩擦有關。

日媒「Daily Sports」報導，外界認為這次人事異動與巴黎奧運後，NBA名將八村壘與霍瓦斯（Tom Hovasse）之間爆發的摩擦有關，也與去年夏天寄望時隔54年奪下亞洲盃冠軍卻失利不無關係。日本隊當時在8強門票的關鍵比賽中，以73比97遭到黎巴嫩慘電。放眼2028年洛杉磯奧運佈局，JBA因此做出結束合約決定。

不過，日本男籃接下來賽程密集，26日將在2027年世界盃亞洲區第2輪資格賽對戰中國，3月1日則對上韓國。也因此，在這個關鍵時間傳出主帥退任，震撼日本籃壇。

霍瓦斯透過協會發表聲明表示，「雖然感到非常遺憾，但我在國家代表隊擔任總教練的旅程已在此劃下句點。過去10年來，感謝一路支持男女國家隊的所有球迷。」

霍瓦斯於2015年擔任日本女子國家隊教練，2016年里約奧運率隊暌違20年闖進決賽淘汰賽，最終名列第8；2021年東京奧運更帶領日本女籃首度奪銀。

同年，他轉任日本男籃總教練，在沖繩舉辦的2023年世界盃中，率隊睽違48年自力取得奧運門票；但在2024年巴黎奧運，日本隊最終僅名列第11。

巴黎奧運後，效力於NBA洛杉磯湖人的八村壘公開批評霍瓦斯與JBA，直言「訓練方式與會議都未達世界級水準」、「協會高層自稱找的是世界級教練，這些人根本沒見識過真正的世界級」，並表示「在這樣的方針下，不想出任日本代表」。

協會當時回應，彼此「存在溝通不良的問題，將嚴肅看待」，隨後仍決定讓霍瓦斯續任。