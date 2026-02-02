PLG／聯手職棒、職排 洋基工程「動物風城市」主題周夢幻連動

洋基工程籃球隊將於2月7日、8日和10日在新竹市立體育館舉辦「動物風城市」主題周，球團攜手新竹市立動物園，結合生態教育與運動娛樂，邀請球迷一起體驗「白天看動物，晚上看球賽」的城市冒險，且找來「樂天女孩 Rakuten Girls」、臺北伊斯特職業排球隊「Tokki Cutie」、吉祥物「猿氣小子」、「大聖」、「兔之助」，以及新竹市立動物園動物明星「樂樂」，一起締造啦啦隊與吉祥物的跨界夢幻聯動。

主題活動「動物園大尋寶」將於 2/7–2/8 在新竹市立動物園舉行，由洋基女孩於園內擔任關主，球迷在活動時間內完成集章，即可獲得洋基女孩海報。本次主題週集結三方應援能量，包含「四皇」領軍的洋基女孩，樂天女孩Rakuten Girls將於8日與大家見面，10日則由Tokki Cutie與臺北伊斯特職業排球隊全體成員到場同樂。

除了場邊最吸睛的聯動陣容，方舟主場也準備了滿滿互動內容，包含主題週限量「新年紅包牆」、「主場大預測活動」、「女神心跳計時」、「方舟航行PK賽」等現場互動遊戲。7日和8 日有啦啦隊與吉祥物「賽後擊拳會」、「洋基女孩簽名會」，讓球迷從進場到賽後都能玩得盡興。

入場好禮除了拍拍扇，更有機會獲得「洋基女孩資料夾」及7日和8日限定的「貓耳朵髮箍」；凡出示7日和8日洋基工程籃球隊主場賽事票根，28 日前到新竹市立動物園可享免費入園優惠。

票務方面，球團也規劃平日限定購票優惠，包含「平日限定星光票」，10日第二節比賽結束後，現場售票處開放販售二樓座位席，享六折優惠；10日購買一樓座位的球迷，憑當日票根至服務台即可兌換「四皇合體毛巾」一份，數量有限，換完為止。