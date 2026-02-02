快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

籃球／U19籃球聯盟滬江甜蜜復仇 勇奪上半季冠軍

聯合報／ 即時報導
滬江高中黎世傑（中）表現受到教練肯定。圖／U19籃球聯盟提供
滬江高中黎世傑（中）表現受到教練肯定。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟1日進行U19第二組上半季決賽，例行賽8勝1敗的滬江高中在冠軍賽完成甜蜜復仇，以57：36向Mamba Legend（後稱Mamba）討回顏面，提前替自己拿下新年禮物。

今年聯盟新增U19組別，第一組為HBL（高中籃球聯賽）甲組頂級勁旅如南山高中、松山高中、光復高中等，第二組多是俱樂部球隊，不過仍有兩度拿下HBL第四名的東山高中與乙組的滬江高中。

滬江上半季例行賽取得8勝1敗佳績，唯一敗仗就是輸給Mamba，他們首戰72：41輕取裕德高中，四強賽66：61逆轉未來籃圖，冠軍賽與Mamba再續前緣。

冠軍賽開局Mamba命中率不佳，滬江趁機拉出16：4優勢，下半場雖然一度被追到7分差，林鉅倫連續兩記三分球又拉開至14分，奠定勝基。

滬江高中教練陳飛羽。圖／U19籃球聯盟提供
滬江高中教練陳飛羽。圖／U19籃球聯盟提供

「前兩場打得不錯，但最後一場說實話氣氛沒有很好，幸好很多選手跳出來，無論是進攻還是補防，最後還是克服了很多困難。」滬江教練陳飛羽表示，既然來到這個舞台，球員就應該要好好把握。

陳飛羽認為，在U19聯賽會遇到許多俱樂部球隊的挑戰，不過校隊的身分還是比較有優勢，「畢竟我們幾乎是每天練球，團隊跟默契當然會好一點，尤其最後決勝負的時候就會是輸贏的關鍵。」

奪勝最關鍵的就是林冠志，不斷挑戰籃框的他製造對手不少麻煩，全場8罰6中，三分球4投2中，攻下全場最高18分，黎世傑12分、3籃板，穩住勝局的林鉅倫則是8分、8籃板。

林冠志八年級才開始打籃球，且自承學業成績還不錯，都是在前段班，沒有荒廢課業。這次隨隊征戰U19聯賽奪冠，「這半年來覺得自己體能進步很多，不過其實沒有特地加強，有點以賽代訓的感覺。」

黎世傑今天外線7投僅中2，不過他在抄截、助攻都有貢獻，例行賽碰頭時6分、2籃板，這次成功替球隊復仇，還秀了一手灌籃絕活。他表示Mamba實力很強，「不過我們默契、戰術執行力比較好，把平常練習的展現出來，有空檔就投籃。」

結束U15、U19組別賽程後，8日將輪到U12第二組的季後賽，比賽地點在和平國小熱身球場（和平籃球館旁），免費入場，賽事全程由官方YouTube頻道直播。

滬江高中林冠志獲得全場最高18分。圖／U19籃球聯盟提供
滬江高中林冠志獲得全場最高18分。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

MLB／道奇強投籃球功力不輸貝茲？飆進神奇「Logo Shot」宛如柯瑞

基隆黑鳶前鋒余祥平等入校指導 未來每月到校園培育籃球人才

健身音量太大！鄰居抗議大咖男星是他 結局曝光神翻轉

TPBL／戰神2月推復古日 陳世念憶籃球熱潮：一小時走不出白館 

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟滬江甜蜜復仇 勇奪上半季冠軍

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟1日進行U19第二組上半季決賽，例行賽8勝1敗的滬江高中在冠軍賽完成甜蜜復仇，以57...

PLG／新人新氣象？一勝難求洋基工程補進烏克蘭國手

開季一勝難求的PLG新成員洋基工程籃球隊，今天宣布與烏克蘭國家隊成員柯瓦隆（Artem Kovalov）以及來自美國的外...

TPBL／高錦瑋、麥卡洛聯手 雲豹擊敗戰神收3連勝

暫居TPBL例行賽聯盟龍頭的桃園台啤永豐雲豹今天迎戰台北台新戰神，靠著洋將麥卡洛轟下26分、15籃板，加上高錦瑋挹注20...

PLG／谷毛唯嘉17分8助攻 獵鷹擊敗勇士收2連勝

PLG台南台鋼獵鷹今天在主場背靠背出賽，迎戰台北富邦勇士，靠著5人得分達雙位數，後衛谷毛唯嘉拿下17分、送出8助攻，有效...

TPBL／粉絲見面會秀火辣OL裝 全恩菲：全力在台發展

新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS隊史首位韓籍成員「全糖女神」全恩菲，今天迎接個人首場粉絲見面會，吸引12...

TPBL／頂住海神反撲 夢想家3分差守護主場

福爾摩沙夢想家今天差點花光最多15分領先，第四節尾聲被高雄全家海神追到1分差，所幸海神最後一波追平比分的機會失誤收場，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。