快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

PLG／新人新氣象？一勝難求洋基工程補進烏克蘭國手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洋基工程隊簽下新洋將柯瓦隆(左)和外籍生張傑瑋。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊簽下新洋將柯瓦隆(左)和外籍生張傑瑋。圖／洋基工程隊提供

開季一勝難求的PLG新成員洋基工程籃球隊，今天宣布與烏克蘭國家隊成員柯瓦隆（Artem Kovalov）以及來自美國的外籍生張傑瑋（Jamarcus Mearidy）完成簽約，補強團隊禁區和後場戰力。

現年28歲、身高202公分的柯瓦隆，曾代表烏克蘭國家隊參與FIBA歐洲盃、FIBA世界盃歐洲區資格賽。柯瓦隆擁有豐富旅外經驗，曾在西班牙、立陶宛、德國、日本等地出賽，2024-25賽季效力於愛沙尼亞—拉脫維亞聯賽（Estonian Latvian league）Keila Coolbet，出賽19場，場均19.3分、11籃板、1.5助攻、1.4阻攻，將強化球隊鞏固籃板，提供洋基工程更多進攻選擇。

柯瓦隆說：「很開心能加入洋基工程籃球隊，希望能發揮我的優勢，幫助團隊在攻守兩端都有顯著的提升，帶領隊友一起成長。同時也很期待認識這裡的文化，為職業生涯翻開新的一頁。」

身高184公分的張傑瑋2023-24賽季曾效力於新竹御頂攻城獅隊，場均貢獻4.7分、2.5籃板、1.8助攻，總經理錢韋成認為，張傑瑋的身體對抗性和強勢球風，相信能帶給本土球員更多刺激，提升轉換快攻和防守強度，為後場帶來更多能量。

張傑瑋表示，重新回到職業的舞台，非常感謝洋基球團，「我希望能把握機會，用熱情和積極的態度從防守端開始幫助隊友，為團隊帶來新氣象。」

洋基工程隊簽下新洋將柯瓦隆。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊簽下新洋將柯瓦隆。圖／洋基工程隊提供

洋基工程隊簽下外籍生張傑瑋。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊簽下外籍生張傑瑋。圖／洋基工程隊提供

籃球

延伸閱讀

中砂、洋基 瞄準逾150天

中職／豐富國手資歷與猿隊6冠加身 郭嚴文值得最後引退尊榮！

日職／徐若熙春訓A組出發 軟銀隊為經典賽國手開特例

「利正赫」原型李昌壽離世！台灣國手妻悼摯愛　生死相許比《愛的迫降》更轟動

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟滬江甜蜜復仇 勇奪上半季冠軍

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟1日進行U19第二組上半季決賽，例行賽8勝1敗的滬江高中在冠軍賽完成甜蜜復仇，以57...

PLG／新人新氣象？一勝難求洋基工程補進烏克蘭國手

開季一勝難求的PLG新成員洋基工程籃球隊，今天宣布與烏克蘭國家隊成員柯瓦隆（Artem Kovalov）以及來自美國的外...

TPBL／高錦瑋、麥卡洛聯手 雲豹擊敗戰神收3連勝

暫居TPBL例行賽聯盟龍頭的桃園台啤永豐雲豹今天迎戰台北台新戰神，靠著洋將麥卡洛轟下26分、15籃板，加上高錦瑋挹注20...

PLG／谷毛唯嘉17分8助攻 獵鷹擊敗勇士收2連勝

PLG台南台鋼獵鷹今天在主場背靠背出賽，迎戰台北富邦勇士，靠著5人得分達雙位數，後衛谷毛唯嘉拿下17分、送出8助攻，有效...

TPBL／粉絲見面會秀火辣OL裝 全恩菲：全力在台發展

新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS隊史首位韓籍成員「全糖女神」全恩菲，今天迎接個人首場粉絲見面會，吸引12...

TPBL／頂住海神反撲 夢想家3分差守護主場

福爾摩沙夢想家今天差點花光最多15分領先，第四節尾聲被高雄全家海神追到1分差，所幸海神最後一波追平比分的機會失誤收場，讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。