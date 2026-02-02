PLG／新人新氣象？一勝難求洋基工程補進烏克蘭國手

開季一勝難求的PLG新成員洋基工程籃球隊，今天宣布與烏克蘭國家隊成員柯瓦隆（Artem Kovalov）以及來自美國的外籍生張傑瑋（Jamarcus Mearidy）完成簽約，補強團隊禁區和後場戰力。

現年28歲、身高202公分的柯瓦隆，曾代表烏克蘭國家隊參與FIBA歐洲盃、FIBA世界盃歐洲區資格賽。柯瓦隆擁有豐富旅外經驗，曾在西班牙、立陶宛、德國、日本等地出賽，2024-25賽季效力於愛沙尼亞—拉脫維亞聯賽（Estonian Latvian league）Keila Coolbet，出賽19場，場均19.3分、11籃板、1.5助攻、1.4阻攻，將強化球隊鞏固籃板，提供洋基工程更多進攻選擇。

柯瓦隆說：「很開心能加入洋基工程籃球隊，希望能發揮我的優勢，幫助團隊在攻守兩端都有顯著的提升，帶領隊友一起成長。同時也很期待認識這裡的文化，為職業生涯翻開新的一頁。」

身高184公分的張傑瑋2023-24賽季曾效力於新竹御頂攻城獅隊，場均貢獻4.7分、2.5籃板、1.8助攻，總經理錢韋成認為，張傑瑋的身體對抗性和強勢球風，相信能帶給本土球員更多刺激，提升轉換快攻和防守強度，為後場帶來更多能量。

張傑瑋表示，重新回到職業的舞台，非常感謝洋基球團，「我希望能把握機會，用熱情和積極的態度從防守端開始幫助隊友，為團隊帶來新氣象。」

洋基工程隊簽下新洋將柯瓦隆。圖／洋基工程隊提供