PLG／谷毛唯嘉17分8助攻 獵鷹擊敗勇士收2連勝

中央社／ 台北1日電
谷毛唯嘉。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
谷毛唯嘉。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

PLG台南台鋼獵鷹今天在主場背靠背出賽，迎戰台北富邦勇士，靠著5人得分達雙位數，後衛谷毛唯嘉拿下17分、送出8助攻，有效串聯全隊攻勢，終場就以97比91收下2連勝。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟（PLG）台鋼獵鷹，本週收穫滿滿，昨天面對聯盟龍頭桃園璞園領航猿，以110比84送給對手本季首敗，今天再對上勇士，表現依舊出色。

獵鷹首節雖以20比33陷入雙位數的劣勢，但第2節靠著谷毛唯嘉單節8分，另一本土大前鋒謝宗融也有7分進帳帶動下，半場結束，反以52比51超前。

下半場兩隊戰況依舊膠著，獵鷹在第4節雙方78比78平手時，拉出12比2的攻勢，時間剩下4分41秒。

儘管勇士在終場前2分鐘追到3分差，但接下來雙方都沒能進帳分數，終場前1分鐘，獵鷹謝宗融籃下補籃得手，將差距擴大到5分，也正式劃下句點。

獵鷹後衛谷毛唯嘉昨天拿下18分、8助攻，今天再貢獻17分、8助攻，隊友謝宗融則是攻下本季新高的16分；勇士則以洋將古德溫（Archie Lee Goodwin III）的25分最高。

這場比賽首節開打不到2分鐘，雙方就出現衝突，古德溫在一次外線投籃後，與獵鷹後衛白薩互相推擠，幸好雙方球員都有所控制，後續衝突沒擴大。

