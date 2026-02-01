TPBL／高錦瑋、麥卡洛聯手 雲豹擊敗戰神收3連勝

快訊

中央社／ 台北1日電
雲豹隊高錦瑋。圖／雲豹隊提供
雲豹隊高錦瑋。圖／雲豹隊提供

暫居TPBL例行賽聯盟龍頭的桃園台啤永豐雲豹今天迎戰台北台新戰神，靠著洋將麥卡洛轟下26分、15籃板，加上高錦瑋挹注20分，終場以98比87扳倒對手，拿下最近3連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹收穫3連勝之後，目前15勝5敗的戰績持續獨走，領先排名第2的新竹御嵿攻城獅有4場勝差。

因為場館整修問題，雲豹主場暫時移至桃園中壢國民運動中心開打，今天首節和對手戰成21比21平手，第2節雲豹靠著麥卡洛（Chris McCullough）單節14分帶領下，球隊在上半場結束以52比41取得雙位數領先。

易籃後，雲豹持續擴大領先差距，第3節剩下3分52秒，雲豹後衛高錦瑋飆進三分彈，將差距擴大到全場最多71比51的20分差距。

第4節，戰神雖然回敬一波16比5的攻勢，將差距縮小到7分差，只可惜為時已晚，還是讓雲豹帶走勝利。

這場比賽雲豹和戰神的團隊命中率都相差不遠，最大的落差是，戰神發生21次失誤，反觀雲豹只有12次；戰神以洋將梅克（Makur Maker）的18分、20籃板表最佳，但也出現8次失誤，險些寫下尷尬大三元。

高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時表示：「接連2天出賽，大家都知道很不好打，不過今年賽季球隊就是很多人，可以在不同比賽輪流跳出來，才讓我們戰績維持不墜。」

2月5日過生日的洋將麥卡洛笑說：「很開心能在背靠背的比賽連續拿下勝利，謝謝球迷們給我們的力量。」

籃球

