TPBL／夢想家「全換防」驚險勝海神 蔣淯安：特別感謝憲哥

中央社／ 台北1日電
夢想家靠著洋將班提爾終場前3秒關鍵2罰俱中，以96比93驚險獲勝，終止近期3連敗。圖TPBL提供
TPBL福爾摩沙夢想家今天主場迎戰高雄全家海神，靠著洋將班提爾終場前3秒關鍵2罰俱中，加上海神最後一擊傳球失誤，終場夢想家以96比93驚險獲勝，終止近期3連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家今天迎戰海神，首節就以31比25領先，半場結束更將差距擴大到59比46的雙位數差距。

下半場海神極力反撲，但因為傷兵問題，全場幾乎以單洋將對抗，雖然一度追至5分差距，但隨後被夢想家洋將班提爾（Benjamin Bentil）、高柏鍇（Brandon Gilbeck）禁區賣高，前3節結束，又將分差擴大到10分。

第4節，海神兩度將分數追到2分差，包括終場前61秒于煥亞的大號三分彈，追至91比93落後，接著雙方在下一波進攻都以失誤收場。

終場前3秒，海神採取犯規戰術送班提爾上罰球線，儘管他2罰俱中，但海神接著發底線球，卻直接把球發到對手手上，無奈結束這場激戰。

班提爾攻下全隊最高的23分外帶7籃板，後衛蔣淯安拿下14分、送出8助攻；海神以射手于煥亞全場飆進6記三分球，拿下22分為全隊最高。

蔣淯安賽後接受轉播單位訪問時表示，最後關頭教練交代就是全換防，交代清楚一點，不要讓對手有空檔，「特別感謝憲哥（張宗憲）在關鍵時刻的防守貢獻」。

蔣淯安強調，雖然這場比賽贏得很辛苦，但至少終止連敗，「只不過應該可以做得更好，尤其是我自己」。

