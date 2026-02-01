PLG／得分榜高居第三仍丟工作 勇士和洋將哥倫特分道揚鑣

台北富邦勇士隊今天將在台南客場出戰台南台鋼獵鷹隊，勇士球團早上先公告，洋將哥倫特（Troy Gillenwater）離隊，雙方結束合約關係。

哥倫特於本季加盟勇士，效力期間共出賽8場PLG比賽與3場東超賽事，PLG賽事中場均繳出20.8分、6.9籃板，在得分榜高居第三位，展現出進攻端的火力與場上影響力，並在多場比賽中適時給予球隊支援，協助團隊穩定戰局。不過上月11日出戰聯盟龍頭桃園璞園領航猿隊時，哥倫特對領航猿後衛李家慷做出違反運動精神犯規，差點爆發兩隊衝突，勇士指標球星「野獸」林志傑還因從板凳席進場被吹出場。

勇士球團表示，本次異動是經教練團綜合評估球隊人員配置及戰術需求，球團也將持續依賽季進程，滾動式調整陣容配置，以因應接下來的賽事挑戰。勇士由衷感謝哥倫特在效力期間對球隊的付出與貢獻，祝福哥倫特未來職業生涯一切順利。