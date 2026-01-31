TPBL／「蔣公」救我！克羅馬兩關鍵跳投雲豹險勝攻城獅

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊洋將克羅馬（Lasannah Kromah）（圖）連續兩次關鍵中距離跳投命中，幫助雲豹最終以92：88險勝。中央社
TPBL戰績排名前2名的桃園台啤永豐雲豹與新竹御嵿攻城獅今天在雲豹主場中壢運動中心交手，兩隊也打出一場激烈的拉鋸戰，雙方甚至在比賽最後5分鐘都還保持平手，不過比賽最後階段雲豹得分王、綽號「蔣公」的克羅馬挺身而出，連續兩次關鍵中距離跳投命中，幫助雲豹最終以92：88險勝，將雙方勝差擴到大3.5場。

攻城獅在日前拉出一波6連勝之旅後，與開季就在戰績榜上一路領先的雲豹勝差逐步縮小，在今天賽前雙方也僅剩下2.5場勝差，也讓兩隊今天交手變得格外重要。

而兩隊今天也打出一場精彩拉鋸戰，整場比賽分差都維持在7分以內，甚至到比賽最後5分半鐘雙方都還保持平手，關鍵時刻兩隊本土後衛也挺身而出，先是雲豹高錦瑋飆進三分球，克羅馬則是連得4分，幫助雲豹取得7分領先，但攻城獅德魯三罰俱中後，高國豪也投進踩在三分線上的兩分球，讓兩隊在倒數1分47秒又回到2分差。

比賽最後階段，克羅馬連續在中距離命中兩記關鍵跳投，反觀攻城獅德魯三分球出手彈框而出後，又發生傳球失誤，讓雲豹最終以4分差距帶走2連勝，也將雙方勝差又擴大到3.5場。

雲豹今天以克羅馬攻下26分最佳，起其中10分集中在第4節，林信寬也在第四節貢獻7分、全場14分，高錦瑋則有11分、6助攻、5籃板，攻城獅則以德魯17分、10籃板最佳，高國豪16分。

